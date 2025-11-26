Ludwigshafen – Augen auf, aktuell fahndet die Polizei nach Einbrecher

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar – In der Ludwigshafener Gartenstadt in der Niederfeld sucht die Polizei derzeit nach einem unbekannten Einbrecher. Nach ersten Informationen wurde am frühen Mittwochabend eingebrochen. Der oder die Täter flüchteten noch vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte und konnten bislang nicht gestellt werden.

Mehrere Streifenwagen suchten in der Umgebung nach verdächtigen Personen. Ob bei dem Einbruch Wertgegenstände entwendet wurden oder ob es zu Sachschaden kam, steht derzeit noch nicht fest.

Die Polizei bittet mögliche Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben – etwa unbekannte Personen, auffällige Fahrzeuge oder ungewöhnliche Geräusche – sich umgehend bei der zuständigen Dienststelle zu melden.

Sobald weitere Informationen zu Täterbeschreibung, Spurensicherung oder Erfolg der Fahndung vorliegen, berichten MRN-News nach.

Quelle: MRN-News

Zuletzt aktualisiert am 26. November 2025, 20:28