Landau – Plauderspaziergang in Annweiler mit kleiner Adventsfeier für Seniorinnen und Senioren – Teilnahme kostenfrei, bitte anmelden

Landau / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Die Plauderspaziergänge für Seniorinnen und Senioren in der Annweilerer Markwardanlage werden gut angenommen. Deshalb bieten die Fachkraft Gemeindeschwester plus Ute Wingerter und Natalie Schwöbel, Pflegeberaterin des Pflegestützpunktes Annweiler – Bad Bergzabern, auch im Dezember einen Spaziergang an: am 10. Dezember um 10.30 Uhr. Der Treffpunkt ist an der Konzertmuschel. Begleitet werden sie an diesem Termin von Isabelle Stähle, Gleichstellungsbeauftragte des Landkreises Südliche Weinstraße.

In einer kleinen Gruppe geht es gemeinsam durch den Park. Auch mit Gehstock oder Rollator ist der Weg gut machbar. Bewegung und Plaudern stehen im Mittelpunkt. Der gemütliche Rundweg dauert etwa eineinhalb Stunden. Es besteht die Möglichkeit, kleine Pausen einzulegen und sich auf Sitzgelegenheiten auszuruhen. Der Spaziergang findet auch bei leichtem Regen oder Schneefall statt.

Nach dem Plauderspaziergang können sich die Teilnehmenden auf eine kleine Adventsfeier an der Konzertmuschel freuen. Mit Punsch, Gebäck und einer Geschichte wird sich auf die Weihnachtszeit eingestimmt. Die Teilnehmenden werden gebeten, eine eigene Tasse mitzubringen und – falls Unverträglichkeiten bestehen – gerne auch eigenes Gebäck.

Interessierte können die Gelegenheit des Plauderspaziergangs nutzen, um Tätigkeiten der Fachkräfte Gemeindeschwester plus und des Pflegestützpunktes persönlich kennenzulernen und sich im netten Gespräch zum Beispiel zu Selbstständigkeit, Gesundheit und Teilhabe beraten zu lassen. Auch über weitere Angebote in der Nähe informieren die zwei.

Für Anmeldung und Rückfragen ist Ute Wingerter per E-Mail und telefonisch erreichbar: Ute.Wingerter@suedliche-weinstrasse.de, 06341 940-656, Montag bis Freitag von 9 bis 12 Uhr sowie Montag, Dienstag und Donnerstag von 14 bis 16 Uhr.

Quelle: Stadt Landau

Zuletzt aktualisiert am 26. November 2025, 13:19