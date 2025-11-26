Hockenheim – Der Dezember in der Stadtbibliothek

Hockenheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Die Stadtbibliothe hat auch im Dezember viele spanndende Veranstaltungen. Im folgenden eine Übersicht:

Aktuelle Termine und Veranstaltungen

Die Stadtbibliothek Hockenheim informiert über die aktuellen Termine. Denn auch im Dezember 2025 finden wieder Veranstaltungen für Leseratten und Filmliebhaber jeden Alters statt.

Spielenachmittag für Senioren

Die Stadtbibliothek lädt in Kooperation mit dem Seniorenbüro zum Spielenachmittag für Seniorinnen und Senioren ein. Am Mittwoch, den 3. Dezember, wird ab 15.30 Uhr in der Zehntscheune gemeinsam gespielt, gelacht und geplaudert. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer sind gerne eingeladen, ihre Lieblingsspiele mitzunehmen – es stehen aber auch viele Spiele zur Auswahl bereit. Für das leibliche Wohl ist mit einer Tasse Kaffee gesorgt. Der Eintritt ist frei.

Bilderbuchkino

Am 6. Dezember um 10.30 Uhr zeigen die Vorlesepaten der Stadtbibliothek das Bilderbuchkino „Die kleine Weihnachtslok“: „Emil, die kleine Eisenbahnlok aus dem Vergnügungspark, würde zu gerne einmal ein richtiges Weihnachtsfest erleben und dem Weihnachtsmann begegnen. Dieser Wunsch geht unversehens in Erfüllung, als die Rentiere mit dem überladenen Schlitten ins Stolpern geraten und der Weihnachtsmann samt seiner Pakete vom Himmel fällt…“ Die Veranstaltung ist für Kinder ab drei Jahren geeignet und kann kostenlos ohne Voranmeldung besucht werden. Im Anschluss erhalten die Kinder einen Stempel in ihr Stempelheft.

Kamishibai-Vorlesen in der Stadtbibliothek Hockenheim

Am 13. Dezember um 10.30 Uhr erwartet alle kleinen Zuhörer ein spannendes Kamishibai-Erlebnis in der Stadtbibliothek Hockenheim. Die Vorlesepaten der Bibliothek lesen die Geschichte „Lieselotte im Schnee“ vor: „Im Dezember hat die Postkuh Lieselotte viel zu tun, denn sie muss bis Weihnachten etliche Briefe und Pakete austragen. Endlich ist Heiligabend und sie hat nur noch die Geschenke für ihre Freunde in der Tasche. Auf dem Heimweg beginnt es zu schneien. Schnell ist die Landschaft in eine Schneedecke gehüllt und Lieselotte weiß plötzlich nicht mehr, wo sie ist …“ Die Veranstaltung ist für Kinder ab drei Jahren geeignet und kann kostenlos ohne Voranmeldung besucht werden. Im Anschluss erhalten die Kinder einen Stempel in ihr Stempelheft.

Aktionen in der Adventszeit

Die Bibliothek lädt in der Adventszeit zu zwei besonderen Aktionen ein: Vom 2. bis 20. Dezember können die Besucher so viele Medien ausleihen, wie sie möchten – ganz ohne Mengenbegrenzung! Auch Non-Books, die sonst nur 14 Tage entliehen werden können, dürfen in diesem Zeitraum für 28 Tage mit nach Hause genommen werden. Für die jungen Leserinnen und Leser gibt es liebevoll gepackte Überraschungstüten mit spannenden Medien – abgestimmt auf verschiedene Altersgruppen. So vergeht die Zeit bis zum Jahreswechsel wie im Flug!

Bibliothek geschlossen:

Vom 23. Dezember 2025 bis 06. Januar 2026 bleibt die Bibliothek geschlossen.

Die Bibliothek wünscht allen eine schöne Adventszeit und freut sich auf Ihren Besuch.

