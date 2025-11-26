Heppenheim – Zusätzliche Trautermine am 11. Dezember

Heppenheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Das Standesamt Heppenheim bietet am 11. Dezember 2025 kurzfristig zusätzliche standesamtliche Trautermine am Nachmittag an. Die Eheschließungen finden im historischen Rathaus in Heppenheim statt und sind auf einen kleinen, schlichten Rahmen ausgerichtet.

Für eine Trauung an diesem Termin müssen die Unterlagen zur Anmeldung der Eheschließung vollständig vorliegen. Die Anmeldung muss spätestens bis zum 05. Dezember 2025 beim Standesamt Heppenheim eingegangen sein.

Bei Fragen oder Interesse stehen die Mitarbeitenden des Standesamts Heppenheim per E-Mail unter standesamt@stadt.heppenheim.de zur Verfügung.

Quelle: Stadt Heppenheim

Zuletzt aktualisiert am 26. November 2025, 19:37