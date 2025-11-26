Heidelberg – „MeinHeidelberg-App“: Adventskalender mit tollen Preisen

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Schöne Überraschungen bietet der Adventskalender in der „MeinHeidelberg-App“ ab dem 1. Dezember 2025. Bis Heiligabend warten jeden Tag Gewinne hinter einem neuen Türchen: Eintrittskarten für Sportvereine in Heidelberg und Umgebung, aber auch für Kinos, Theater und Museen sowie Sach- und kulinarische Preise. Hinter dem letzten Türchen an Heiligabend wartet eine besondere Überraschung. Zu finden ist der Adventskalender in der Menüleiste der App – erkennbar am Geschenksymbol. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden per Losverfahren ausgewählt und per E-Mail informiert.

Die „MeinHeidelberg-App“ wurde im Mai 2012 erstmals veröffentlicht. Im Dezember 2020 erschien eine grundlegend überarbeitete Version der App. Seitdem wurde das „Rathaus für die Hosentasche“ rund 50.000-mal heruntergeladen. Wer die neuen Funktionen ausprobieren möchte, findet kostenlose Download-Optionen für Android und iOS im Internet unter digitales.heidelberg.de/app.

Quelle: Stadt Heidelberg

Zuletzt aktualisiert am 26. November 2025, 20:12