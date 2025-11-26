Heidelberg – Einblicke in das kreative Schaffen im DEZERNAT#16 und MARLENE42 – Dritter „Pecha Kucha“-Abend am Mittwoch, 3. Dezember

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Im Café Leitstelle im DEZERNAT#16 findet am Mittwoch, 3. Dezember 2025, der dritte „Pecha Kucha“-Abend statt. Beginn ist um 18 Uhr. Die Veranstaltung bietet Unternehmen und Kreativschaffenden die Möglichkeit, ihre Arbeit in kurzweiligen und visuell ansprechenden Präsentationen vorzustellen. So können sie sich untereinander besser kennenlernen und Anknüpfungspunkte für gemeinsame Projekte entdecken.

„Pecha Kucha“ ist ein weltweit etabliertes Vortragsformat, bei dem 20 Folien jeweils 20 Sekunden gezeigt werden. Durch die strikte Zeitbegrenzung entstehen kompakte Beiträge, die einen schnellen und zugleich lebendigen Einblick in Projekte und Arbeitsweisen ermöglichen. Von den rund 90 Unternehmen aus den beiden städtischen Kreativwirtschaftszentren DEZERNAT#16 und MARLENE42 werden einige den Abend nutzen, um sich der Öffentlichkeit vorzustellen und neue Kontakte zu knüpfen.

Neben den Präsentationen sorgt ein gemeinsames Bingo-Spiel für eine lockere Atmosphäre und fördert das Miteinander im Haus. Die Stabsstelle Kultur- und Kreativwirtschaft der Stadt Heidelberg und die Heidelberger Dienste laden alle Interessierten herzlich ein, vorbeizukommen und einen abwechslungsreichen Abend mit der lokalen Kreativszene zu erleben.

Quelle: Stadt Heidelberg

Zuletzt aktualisiert am 26. November 2025, 20:15