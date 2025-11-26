Heidelberg – Balaclava, Hoodies, Scoodies & Co

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Noch kein Weihnachtsgeschenk? Ab 4. Dezember, 18.15 Uhr bietet die vhs Heidelberg an drei Abenden einen Strickkurs unter fachkundiger Anleitung von Brigitte Schauwienold für jede*n, der bereits Grundlagen des Strickens beherrscht und dieses Jahr gerne etwas Persönliches und auch Handgemachtes verschenken möchte.
Eine Anmeldung bei der Volkshochschule ist bis 28. November unter 06221 / 911911 oder auf www.vhs-hd.de möglich.
vhs Heidelberg, Bergheimer Str. 76, 69115 Heidelberg
Quelle: Volkshochschule Heidelberg
Zuletzt aktualisiert am 26. November 2025, 13:21