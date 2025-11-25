Worms – Zahlreiche Verstöße bei Testkäufen



Worms/Metropolregion Rhein-Neckar – Am heutigen Dienstag, 25.11.2025, haben Kräfte der Polizeiinspektion Worms gemeinsam mit dem Kommunalen Vollzugsdienst und dem Gewerbeamt der Stadt Worms Testkäufe zur Überwachung des Jugendschutzes in Worms durchgeführt.

Das Augenmerk lag hierbei nicht nur auf den Geschäften in der Wormser Innenstadt, sondern auch auf Tankstellen und Supermärkten im gesamten Stadtgebiet. Insgesamt wurden 24 Kontrollen durchgeführt – in 17 Fällen haben die Jugendlichen Testkäufer problemlos altersbeschränkte Ware erhalten.

Die Verkäufer zeigten sich bei den anschließenden Ansprachen weit überwiegend selbstkritisch. In einem Fall reagierte ein Verkäufer stark aufbrausend und verweigerte mehrfach die Angabe seiner Personalien. Erst nach Androhung einer erkennungsdienstlichen Behandlung gab er seine Personalien an – ihn erwarten nun gleich zwei Ordnungswidrigkeitenanzeigen.

Besonders hervorgehoben wird ein Fall, bei welchem die Testkäufer in einem Geschäft in der Wormser Innenstadt auf Nachfrage sogenannte „Vapes“ erhalten haben, welche über keine Steuerbanderole verfügten und deren Nikotingehalt den gesetzlichen Höchstwert um ein vielfaches Überschritten hat. Bei einer anschließenden Durchsuchung der Geschäftsräume wurden eine größere Anzahl weiterer unversteuerter Vapes, mehrere Packungen unversteuertem Tabak und eine größere Menge gefälschter Markenkopfhörer aufgefunden und sichergestellt. Diese Gegenstände waren teils in hierfür präparierten Hohlräumen in den Wänden versteckt. Den Inhaber erwarten nun neben einer Anzeige nach dem Jugendschutzgesetz auch mehrere Strafanzeigen unter anderem wegen gewerbsmäßiger Steuerhinterziehung.

Die Polizei Worms ist sich der anhaltenden Problematik der Nutzung von Vapes und anderen Nikotinprodukten durch Jugendliche bewusst und wird dieses Ergebnis zum Anlass nehmen, auch zukünftig gemeinsam mit Vollzugdienst und Gewerbeamt verstärkt Kontrollen durchzuführen.

Quelle: Polizeidirektion Worms

Zuletzt aktualisiert am 25. November 2025, 20:53