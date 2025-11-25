  • /// METROPOLREGION RHEIN-NECKAR NEWS

25.11.2025, 20:55 Uhr

Worms – Prof. Dr. Barton als Sprecher des GI-Beirats erneut einstimmig bestätigt


Worms/Metropolregion Rhein-Neckar – Prof. Dr. Thomas Barton von der Hochschule Worms ist einstimmig für weitere drei Jahre als Sprecher des Beirats der Professor:innen an Hochschulen für Angewandte Wissenschaften bei der Gesellschaft für Informatik (GI) wiedergewählt worden. Mit dieser Entscheidung würdigt die GI die erfolgreiche Arbeit, die Prof. Dr. Barton bereits seit sechs Jahren in dieser Funktion leistet.

Seinen besonderen Dank richtet Prof. Barton an seinen bisherigen Stellvertreter Prof. Dr. Erik Kamsties , der nach langjährigem Engagement nicht erneut für das Amt kandidiert hat.

Der Beirat der Professor:innen an Hochschulen für Angewandte Wissenschaften berät die Gesellschaft für Informatik in fachlichen und hochschulpolitischen Fragen rund um Forschung und Lehre an den Hochschulen für Angewandte Wissenschaften. Weitere Informationen zum Beirat finden sich unter: https://gi.de/gibh

Durch die kontinuierlichen und engagierten Aktivitäten von Prof. Dr. Barton ist es in den vergangenen Jahren gelungen, die Sichtbarkeit der Hochschulen für Angewandte Wissenschaften (HAW) innerhalb der GI deutlich zu stärken. Ein bedeutender Erfolg dieser Entwicklung zeigt sich in der anstehenden Wahl zum GI-Vorstand: Erstmals kandidiert ein Vertreter einer HAW für das Amt des GI-Präsidenten.

Über die Gesellschaft für Informatik (GI)
Die Gesellschaft für Informatik e. V. ist die größte Fachgesellschaft für Informatik im deutschsprachigen Raum. Sie setzt sich für die Förderung der Informatik in Wissenschaft, Wirtschaft und Gesellschaft ein.

Das Bild (v.l.) zeigt den neuen Vorstand mit Prof. Dr. Thomas Barton als Sprecher und Prof. Dr. Hanno Ballweg als neuer Stellvertreter sowie Prof. Dr. Martin R. Wolf, den Kandidaten für das Präsidentenamt bei der GI. Foto / GI e.V.

Quelle: Hochschule Worms

Zuletzt aktualisiert am 25. November 2025, 20:55

DIESE MELDUNG BITTE TEILEN UND WEITERLEITEN! DANKE!

  • >> News einsenden | >> Werbung schalten
    >> Medienservices | >> Über /// MRN-News.de

  • ORTSMELDUNGEN

    MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


    Ort auswählen und „Go“ drücken.o“ drücken.Ort auswählen und „Go“ drücken.

  • INSERAT
    Pfalzbau Ludwigshafen

    INSERAT
    Kuthan Immobilien

    INSERAT
    HAUCK KG Ludwigshafen
    INSERAT
    Edeka Scholz

    INSERAT
    VR Bank Rhein-Neckar
    INSERAT
    MRN-Shop.de

    INSERAT

  • INSERAT

    www.turm.restaurant

  • WEITERE AKTUELLE TOPMELDUNGEN

      Mannheim – Nachtrag – Brand in Mehrparteienhaus gelöscht – Sieben Personen evakuiert

    • Mannheim – Nachtrag – Brand in Mehrparteienhaus gelöscht – Sieben Personen evakuiert
      Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Zu dem Brand in einem Mehrparteienhaus in der Katharinenstraße am Dienstagabend (25.11.2025) liegen nun weitere bestätigte Informationen vor. Die Feuerwehr konnte das Feuer zwischenzeitlich löschen. Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst waren mit einem Großaufgebot im Einsatz. INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote Nach Angaben der Einsatzkräfte ist das betroffene Wohnhaus derzeit nicht mehr bewohnbar. ... Mehr lesen»

      • Ludwigshafen – Hubschraubereinsatz bei Vermisstensuche: 81-Jähriger aufgefunden

    • Ludwigshafen – Hubschraubereinsatz bei Vermisstensuche: 81-Jähriger aufgefunden
      Ludwigshafen-Oggersheim / Metropolregion Rhein-Neckar – In Oggersheim hat es am Dienstagabend (25.11.2025) einen größeren Polizeieinsatz wegen einer Vermisstensuche gegeben. Ein 81-jähriger Bewohner eines Pflegeheims war zuvor als vermisst gemeldet worden, woraufhin die Polizei umfangreiche Suchmaßnahmen einleitete. INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote Mehrere Stunden suchten Einsatzkräfte im Bereich Oggersheim, unterstützt durch einen Polizeihubschrauber sowie einen Personenspürhund. Schließlich konnte ... Mehr lesen»

      • Mannheim – Massive Rauchentwicklung in Mehrparteienhaus: Großeinsatz der Feuerwehr in der Katharinenstraße

    • Mannheim – Massive Rauchentwicklung in Mehrparteienhaus: Großeinsatz der Feuerwehr in der Katharinenstraße
      Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar. In der Katharinenstraße kommt es aktuell zu einem größeren Einsatz von Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst . Der Grund ist eine massive Rauchentwicklung in einem Mehrparteienhaus, wie die Polizei mitteilte. INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote Angaben zu der Ursache des Rauchs liegen derzeit noch nicht vor. Auch ob Personen verletzt wurden oder sich zum ... Mehr lesen»

      • Rhein-Pfalz-Kreis – Fahnenhissen am 25. November zum Internationalen Gedenktag gegen Gewalt an Frauen

    • Rhein-Pfalz-Kreis – Fahnenhissen am 25. November zum Internationalen Gedenktag gegen Gewalt an Frauen
      Rhein-Pfalz-Kreis – Der Rhein-Pfalz-Kreis setzt weit sichtbares Zeichen Am Internationalen Gedenktag gegen Gewalt an Frauen, dem 25. November, wird mit flankierenden Aktionen und Veranstaltungen jährlich bundesweit erinnert. Auch der Rhein-Pfalz-Kreis hat ein sichtbares Zeichen der Solidarität gesetzt. Gemeinsam mit der Gleichstellungsbeauftragten Kornelia Tildmann hisste der neue Landrat Volker Knörr vor dem Kreishaus die Aktionsfahne, um ... Mehr lesen»

      • Frankenthal – Weihnachtsmarkt offiziell eröffnet

    • Frankenthal – Weihnachtsmarkt offiziell eröffnet
      Frankenthal / Metropolregion Rhein-Neckar. Am Montagabend wurde der Weihnachtsmarkt in Frankenthal offiziell durch den Oberbürgermeister Dr. Nicolas Meyer eröffnet. Er wurde auf der Bühne von „Miss Strohhut“ Larissa Kießling und von Bürgermeister Bernd Knöppel begleitet. Für die musikalische Eröffnung sorgten die „Weihnachtswichtel“ vom Albert-Einstein-Gymnasium in Frankenthal sowie die Grundschüler der Pestalozzi-Schule in Frankenthal. INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis ... Mehr lesen»

      • Neckargemünd – Stadtwerke senken zum 1. Januar Preis für neckartal Gas fix

    • Neckargemünd – Stadtwerke senken zum 1. Januar Preis für neckartal Gas fix
      Neckargemünd / Rhein-Neckar-Kreis / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Niedrigere Beschaffungskosten am Energiemarkt und die Abschaffung der Gasspeicherumlage führen insgesamt zu einer Preissenkung bei neckartal GAS fix, auch wenn die Netznutzungsentgelte für Gas kürzlich gestiegen sind. INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote Ab dem 1. Januar 2026 beträgt der neue Arbeitspreis 9,69 Ct/kWh brutto, der Grundpreis liegt bei 18,37 €/Monat ... Mehr lesen»

      • „Die Heidelberger“ – Sparen mit Verantwortung – unsere Haltung als Fraktion

    • „Die Heidelberger“ – Sparen mit Verantwortung – unsere Haltung als Fraktion
      Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Schon vor Jahren haben wir deutlich gemacht: Heidelberg muss sparsamer wirtschaften. Nicht aus Panik, sondern aus gesundem Menschenverstand. Wir stehen für eine Politik, die umsichtig, nachhaltig und nah an den Bedürfnissen der Menschen in Heidelberg ist. Wir planen langfristig, setzen Prioritäten und verzichten bewusst auf Ausgaben, die nicht nötig sind. ... Mehr lesen»

      • „Die Heidelberger“ besuchen das Ausbildungshaus in der Südstadt

    • „Die Heidelberger“ besuchen das Ausbildungshaus in der Südstadt
      Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Am Donnerstagabend durften wir von der Fraktion der Heidelberger die beiden Ausbildungshäuser in der Südstadt besichtigen und wir konnten uns einen umfassenden Eindruck von den Rahmenbedingungen, Herausforderungen und Bedürfnissen junger Menschen in Ausbildung verschaffen. INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote Während des Besuchs konnten wir uns intensiv mit den Verantwortlichen der Einrichtung, Frau ... Mehr lesen»

      • Heidelberg – Vorlesetag 2025: Heidelberger Abfallprofis im Einsatz für mehr Lesefreude bei Kindern

    • Heidelberg – Vorlesetag 2025: Heidelberger Abfallprofis im Einsatz für mehr Lesefreude bei Kindern
      Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Die Abfallwirtschaft, Stadtreinigung und Zentralwerkstätten Heidelberg (ASZ) hat sich in diesem Jahr am bundesweiten Vorlesetag beteiligt und damit ein Zeichen für Sprachentwicklung, Bildungszugang und frühe Umweltbildung gesetzt. Mitarbeitende der ASZ besuchten am Freitag, 21. November 2025, die städtische Kindertageseinrichtung Lutherstraße im Stadtteil Neuenheim und lasen dort eine Geschichte rund um ... Mehr lesen»

      • Heidelberg – Spende der Dietmar Hopp Stiftung in Höhe von 25.000 Euro für Heidelberger „alla hopp!-Anlage“

    • Heidelberg – Spende der Dietmar Hopp Stiftung in Höhe von 25.000 Euro für Heidelberger „alla hopp!-Anlage“
      Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Die Dietmar Hopp Stiftung feiert in diesem Jahr ihr 30-jähriges Bestehen. Aus diesem Anlass hatte die Stadt Heidelberg im Mai 2025 zu einem großen Bewegungs- und Begegnungsfest auf der „alla hopp!-Anlage“ in Heidelberg-Kirchheim eingeladen. Um sich für dieses Engagement zu bedanken und weiterhin zu Bewegung und gelebter Gemeinschaft auf der ... Mehr lesen»

    >> ALLE TOPMELDUNGEN

  • MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


    Ort auswählen und „Go“ drücken.o“ drücken.

  • INSERAT

    INSERAT
    Wasserspass in den Schwimmbädern
    des Rhein-Pfalz-Kreises

    Wasserspass im Rhein-Pfalz-Kreis

    INSERAT

    IHK Ausbildungskampagne
    meine-ausbildung-in-deutschland.de

    INSERAT

    Zeller Recycling

    INSERAT
    Optik Adam
    www.optikadam.de

    INSERAT
    Kampfsport Fuchs
    www.Kampfsport-Fuchs.de

  • AKTUELLE VIDEOS

    >> MEHR VIDEOS

  • MRN-NEWS SOCIAL MEDIA

  • ALLE NEWS NACH DATUM

    November 2025
    M D M D F S S
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930

  • MRN-NEWS-INFO

    ÜBER /// MRN-NEWS
    Erfahren Sie mehr über die Geschichte und das Selbstverständnis von Metropolregion Rhein-Neckar News - Ihrem Nachrichtenportal für die Metropolregion.
    >> Weitere Informationen

    NEWS EINSENDEN
    Wir bieten allen Institutionen, Vereinen und Unternehmen der Metropolregion Rhein-Neckar, die Möglichkeit MRN-News.de als publizistische Plattform für öffentliche Mitteilungen und Bekanntmachungen zu nutzen. Gerne können Sie uns hierzu Ihre aktuellen und interessanten Nachrichten aus der Metropolregion jederzeit zur Veröffentlichung übermitteln.
    >> So geht's

    MEDIADATEN
    MRN-News ist mit insgesamt über 265.000 Meldungen sowie monatlich mehreren Millionen Seitenabrufen und mehr als rund 1 Mio. Einzelbesuchern eine der umfassendsten und bestbesuchten Onlineportale für Informationen und Nachrichten aus der Region.
    >> Mediadaten einsehen

    WERBEN AUF MRN-NEWS.DE
    Mit einer breitgestreuten und umfänglichen Leserschaft ist MRN-News.de, der ideale Ort für Ihre Werbeschaltung. Wir bieten Ihnen individuelle und multimediale Werbeformen für Ihre Zielgruppe.
    >> Jetzt informieren

    MEDIENSERVICES
    MRN-News ist nicht nur eine Online-Zeitung – MRN-News ist auch ein Mediendienstleister!
    Wir bieten viele Promotions- und Produktionsleistungen im Medienbereich – für Unternehmen, Institutionen, Veranstalter und alle Interessenten.
    >> Mehr hierzu

    WEITERES
    >> AGB
    >> Datenschutzerklärung
    >> Kontakt
    >> Impressum
    >> Startseite

  • Ihr Beitrag bei MRN-News.de

    Wenn Sie uns Nachrichten oder Events zur Veröffentlichung übermitteln möchten, können Sie dies direkt über unsere Website tun:

    >> News/Event einsenden

    Bei Fragen senden Sie einfach eine E-Mail an: info@mrn-news.de.

﻿

    • /// MRN-NEWS.de

      Nachrichten Startseite mit den aktuellsten Meldungen, Videos & Events.
      >> zur Startseite | >> aktuellste Schlagzeilen | >>Nachrichtenarchiv

    • MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


      Ort auswählen und „Go“ drücken.o“ drücken.

    • TOPMELDUNGEN

      Die wichtigsten und interessantesten Meldungen aus allen Themenbereichen.
      >> zu den aktuellen Topmeldungen

      FREIZEIT & KULTUR

      Veranstaltungshinweise, Eventberichte und Unterhaltungsmeldungen.
      >> zur Themenseite Freizeit & Kultur

      POLITIK & RECHT

      Aktuelles aus der kommunalen, regionalen und überregionalen Politik.
      >> zur Themenseite Politik & Recht

      WIRTSCHAFT & ENTWICKLUNG

      Aktuelles aus den Bereichen Industrie, Handwerk, Gewerbe, Regional- und Stadtentwicklung.
      >> zur Themenseite Wirtschaft & Entwicklung

      SPORT & FITNESS

      Aktuelles aus verschiedenen Sportarten und Berichte von Sportveranstaltungen.
      >> zur Themenseite Sport & Fitness

      POLIZEI & SICHERHEIT

      Meldungen über Kriminalität, Unfälle, Feuerwehreinsätze und Rettungsaktionen.
      >> zur Themenseite Polizei & Sicherheit

///MRN-News.de      
Datenschutz-Information

Diese Website benutzt Cookies, um die bestmögliche Nutzerfahrung zu kreieren. Cookies und Einstellungen werden in ihrem Browser gespeichert, um die Funktionalität der Website zu erweitern und mehr über das Nutzerverhalten zu erfahren. Wenn Sie Cookies ablehnen, stehen Ihnen eventuell einige Features nicht zur Verfügung.

Funktionale Cookies

Funktionale Cookies mit berechtigtem Interesse sind für den Betrieb der Website erforderlich, da Sie ansonsten auf einige Features oder die gesamte Seite nicht zugreifen können, bzw. deren Funktionalität nicht gewährleistet werden kann. Diese Cookies speichern im Normalfall keine weitergehenden persönlichen Daten und Ihre Daten werden nur zur Abwicklung ihrer Webabfragen verwendet. Funktionale Cookies sind zur Kommunikation zwischen Nutzern und Webserver notwendig.

Drittanbieter-Cookies

Diese Website nutzt Statistik-Tools, um weitestgehend anonymisierte Informationen zu Seitenaufrufen und Nutzerverhalten zu erfahren und unser Angobot für die Nuetzer zu verbessern.

Die Cookies werden von folgenden Anbietern gesetzt:
Statcounter.com