Weinheim – Mehrsprachiges Vorlesen in der Stadtbibliothek



Weinheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Am Freitag, 5. Dezember findet um 15 Uhr in der Stadtbibliothek das

nächste „Mehrsprachige Vorlesen“ statt.

Vorgelesen wird das Bilderbuch „The Story of the three little Pigs“ in deutscher und englischer Sprache im Wechsel. Darum geht es: Drei kleine Schweinchen bauen sich jedes ein eigenes Haus, um sich vor dem

Wolf zu schützen. Das erste Schweinchen baut sich ein Haus aus Stroh, das zweite

eines aus Holz und das dritte eines aus Stein. Welches ist wohl am sichersten?

Die Veranstaltungsreihe ist eine Kooperation zwischen dem Bildungsbüro Weinheim /

Integration Central, dem Mehrgenerationenhaus und der Stadtbibliothek.

Ziel ist es, Kindern die Freude am Lesen näherzubringen und gleichzeitig die

sprachliche und kulturelle Vielfalt in unserer Gesellschaft zu pflegen. Mehrsprachiges

Vorlesen“ möchte zeigen: Sprache verbindet – und Vorlesen schafft Nähe,

Verständnis und Neugier für andere Lebenswelten. Anschließend dürfen die Kinder

gemeinsam basteln.

Alle Kinder ab vier Jahren sind herzlich eingeladen, der Eintritt ist frei, eine

Voranmeldung ist nicht nötig.

Quelle: Stadt Weinheim

Zuletzt aktualisiert am 25. November 2025, 20:58