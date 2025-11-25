Viernheim – Weihnachtsfreude per Fingertipp – Digitaler Adventskalender der ViernheimApp ist wieder da

Viernheim / Metropolregion Rhein-Neckar. Per Push-Nachricht kein Türchen verpassen

Tägliche Überraschungen und tolle Aktionen: Auch in diesem Jahr verkürzt der digitale Adventskalender der ViernheimApp die Wartezeit bis Weihnachten auf unterhaltsame und abwechslungsreiche Weise. Vom 1. bis 24. Dezember können die Bürgerinnen und Bürger jeden Tag ein neues digitales Türchen öffnen – exklusiv in der ViernheimApp.

Mitmachen lohnt sich – jeden Tag aufs Neue

Wer täglich reinschaut, kann nicht nur Überraschungen entdecken, sondern auch bei Verlosungen mitmachen oder von besonderen Angeboten profitieren. Mal duftet es nach Glühwein-Gutscheinen, mal funkeln exklusive Rabatte, mal laden Rezepte, Weihnachtsgrüße oder Gewinnspiele zum Entdecken ein. Hinter jedem Türchen steckt ein Stück Viernheim: Lokale Vereine, Geschäfte, Initiativen und städtische Ämter haben gemeinsam mit viel Herz und Kreativität einen bunten Mix zusammengestellt. „Wir konnten in diesem Jahr mit attraktiven Rabatten und spannenden Gewinnspielen die Vielfalt des Kalenders noch einmal erweitern“, betont die Presse- und Informationsstelle der Stadtverwaltung. „Deshalb laden wir alle Bürgerinnen und Bürger herzlich ein, sich täglich auf eine neue Überraschung zu freuen.“

Kein Türchen verpassen – dank Push-Nachricht

Neu in diesem Jahr ist eine komfortable Erinnerungsfunktion, denn wer möchte, kann sich täglich per Push-Nachricht an das nächste Türchen erinnern lassen. Die Funktion „Adventskalender-Erinnerung“ lässt sich ganz einfach in den Benachrichtigungseinstellungen der Push-Funktion der App aktivieren – so landet die festliche Erinnerung zuverlässig auf dem Smartphone.

Der Kalender ist direkt in die ViernheimApp integriert und über einen eigenen Menüpunkt auf der Startseite zu finden. Auch bereits geöffnete Türchen lassen sich jederzeit noch einmal ansehen – ideal für alle, die noch mal reinschauen oder nachträglich mitmachen möchten.

Die Nutzung ist kostenlos. Die ViernheimApp ist im Google Play Store (Android) und im Apple App Store (iOS) erhältlich. Weitere Informationen und direkte Downloadlinks finden sich unter: www.viernheim.de/viernheimapp

Zuletzt aktualisiert am 25. November 2025, 09:35