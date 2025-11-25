St. Leon-Rot/Rhein-Neckar-Kreis: Linienbus erfasst Fußgängerin – eine Person leicht verletzt



St. Leon-Rot/Metropolregion Rhein-Neckar – Bei einem Zusammenstoß zwischen einem Linienbus und einer Fußgängerin am Montagmorgen in St. Leon-Rot wurde eine 18-jährige Fußgängerin leicht verletzt.

Eine 66-jährige Frau befuhr gegen 7.45 Uhr mit einem Linienbus die Marktstraße von Reilingen kommend in Richtung Rot. Dabei übersah sie die 18-Jährige, die an einem Fußgängerüberweg die Fahrbahn überqueren sollte und erfasste diese. Die 18-Jährige stürzte auf die Fahrbahn und zog sich Verletzungen in Form von Körperprellungen zu. Sie wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Die weiteren Unfallermittlungen führt der Verkehrsdienst Heidelberg und ermittelt wegen fahrlässiger Körperverletzung gegen die Busfahrerin.

Quelle: Polizeipräsidium Mannheim

Zuletzt aktualisiert am 25. November 2025, 21:31