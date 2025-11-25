Speyer – Michael Wagner MdL (CDU): „Landesregierung sollte THW-Helfer für Ahrflut-Einsatz nachträglich ehren“



Speyer/Metropolregion Rhein-Neckar – Der Speyerer Landtagsabgeordnete Michael Wagner (CDU) zeigt sich tief enttäuscht über die Entscheidung der Landesregierung, die Helferinnen und Helfer des Technischen Hilfswerks (THW) bei der landeseigenen Ehrung für den Einsatz während der Flutkatastrophe 2021 im Ahrtal außen vor zu lassen.

Dies geht aus der Antwort auf seine Kleine Anfrage hervor, die nun von der Landesregierung übermittelt wurde. „Dass das THW eine Bundesorganisation ist und der Bund eine eigene Fluthilfemedaille verliehen hat – das ist richtig. Aber die Ahrflut war ein Ausnahmezustand historischen Ausmaßes. Und außergewöhnliche Ereignisse verdienen auch eine außergewöhnliche Wertschätzung“, so Wagner.

Während Rheinland-Pfalz die THW-Angehörigen nicht berücksichtigt, haben andere Länder – insbesondere Nordrhein-Westfalen – ihre landeseigenen Auszeichnungen bewusst auch an THW-Helfer verliehen. „Es zeigt sich: Wo politischer Wille ist, ist auch ein Weg. Dass Rheinland-Pfalz diesen Weg nicht gehen wollte, enttäuscht viele Helferinnen und Helfer bis heute“, erklärt Wagner. Bei der Mitgliederehrung des THW Speyer am 25. Oktober 2025 sei ihm die Betroffenheit vieler Helfer deutlich begegnet: „Da wurde mir mehrfach gesagt: ‚Der Stachel sitzt immer noch tief.‘ Und ich kann das gut verstehen.“

Wagner erinnert sich persönlich an die dramatische Lage der Einsatzkräfte: „Als ich am 15. Juli 2021 von Mainz nach Hause fuhr, kam mir aus dem Süden von Rheinland-Pfalz Kolonne um Kolonne mit Blaulicht entgegen. Ich fuhr in die Sicherheit, unsere Blaulichtfamilie aber in das Ungewisse. Viele von ihnen – auch die des THW – haben damals Übermenschliches geleistet.“ Umso unverständlicher sei es aus Wagners Sicht, dass die Landesregierung die Möglichkeit einer zusätzlichen Ehrung für die THW-Kräfte kategorisch ausschließt. „Es geht nicht um Formalien, sondern um Anerkennung. Und diese Anerkennung steht allen Einsatzkräften gleichermaßen zu – unabhängig davon, ob sie kommunal, landes- oder bundesgebunden sind.“

Wagner fordert die Landesregierung auf, ihre Regularien zu überdenken und bei außergewöhnlichen Ereignissen wie der Ahrflut flexibel und gerecht zu handeln. „Unsere Ehrenamtlichen im Katastrophenschutz verdienen nicht nur Dankesworte, sondern sichtbare Wertschätzung. Wer im schlimmsten Moment für unser Land im Einsatz war, sollte auch im Nachhinein nicht vergessen werden.“

Kleine Anfrage des Abgeordneten Michael Wagner (CDU)

Ehrung der Einsatzkräfte des Technischen Hilfswerks (THW) für ihren Einsatz bei der Flutkatastrophe im Jahr

2021 im Ahrtal

Die Flutkatastrophe im Ahrtal im Juli 2021 hat den Einsatz und das Engagement tausender ehrenamtlicher Helferinnen und Helfer erforderlich gemacht. Neben Angehörigen der Feuerwehren, des Rettungsdienstes und weiterer Organisationen waren auch zahlreiche Mitglieder des Technischen Hilfswerks (THW) in Rheinland-Pfalz in besonders herausfordernden und gefährlichen Lagen im Einsatz. Nach Presseberichten und Mitteilungen anderer Bundesländer – insbesondere Nordrhein-Westfalen – sollen dort auch THW-Mitglieder neben der bundesweiten Auszeichnung eine landeseigene Ehrung für ihren Einsatz erhalten haben.

Vor diesem Hintergrund frage ich die Landesregierung:

Frage 1 des Abgeordneten Michael Wagner:

Welche Ehrungen oder Auszeichnungen hat das Land Rheinland-Pfalz für Einsatzkräfte im Zusammenhang mit der Flutkatastrophe im Ahrtal im Jahr 2021 vorgesehen?

Antwort der Landesregierung zu Frage 1:

Als Zeichen dankbarer Anerkennung für die außergewöhnliche Hilfeleistung der zahlreichen uniformierten Einsatzkräfte bei dieser Naturkatastrophe stiftet die Landesregierung eine rheinland-pfälzische Fluthilfemedaille 2021. Die Kriterien für den Erhalt der rheinland-pfälzischen Fluthilfemedaille 2021 finden sich in der Verwaltungsvorschrift zur Befugnis zur Verleihung, Ausgestaltung und Aushändigung der Feuerwehr-Ehrenzeichen, die am 25. August 2022 geändert und im Ministerialblatt der Landesregierung vom 9. September 2022 veröffentlicht wurde. Die rheinland-pfälzische Landesregierung stiftete als Zeichen der Anerkennung die Fluthilfemedaille 2021.

Fragen 2 und 3 des Abgeordneten Michael Wagner:

Wurden dabei auch Mitglieder des Technischen Hilfswerks (THW) berücksichtigt?

Wenn nein, aus welchen Gründen hat das Land Rheinland-Pfalz auf eine Ehrung von THW-Angehörigen verzichtet?

Antwort der Landesregierung zu Fragen 2 und 3:

Die Mitglieder des Technischen Hilfswerks (THW) wurden nicht berücksichtigt.

Das Bundesministerium des Innern und für Heimat (BMI) hat eine Fluthilfemedaille zur Auszeichnung der eingesetzten Bundeskräfte, wie etwa haupt- und ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des THW, Angehörige der Bundespolizei und der Bundeswehr sowie deren (auch ehrenamtliche) Unterstützer vor Ort gestiftet. Somit wurden die THW-Angehörigen bereits mit einer Ehrung bedacht. In dergleichen Weise wurde in der Bundesrepublik Deutschland bei zurückliegenden Ereignissen wie der Hochwasserkatastrophe 2013 im Freistaat Sachsen und der entsprechenden Stiftung des Sächsischen Fluthelfer-Ordens 2013 verfahren. Eine Doppelehrung ist auch in der Verwaltungsvorschrift „Befugnis zur Verleihung, Ausgestaltung und Aushändigung der Feuerwehr-Ehrenzeichen“ des Landes Rheinland-Pfalz nicht vorgesehen.

Frage 4 des Abgeordneten Michael Wagner:

Teilt die Landesregierung die Einschätzung, dass auch THW-Einsatzkräfte wesentlich zur Bewältigung der Flutkatastrophe beigetragen haben?

Antwort der Landesregierung zu Frage 4:

Die Einsatzkräfte des THW haben aus Sicht der Landesregierung einen wesentlichen Beitrag zur Bewältigung der Flutkatastrophe geleistet und wurden hierfür durch den Bund geehrt.

Frage 5 des Abgeordneten Michael Wagner:

Liegen der Landesregierung Erkenntnisse darüber vor, in welchem Umfang THW-Helferinnen und -Helfer in Rheinland-Pfalz

im Ahrtal im Einsatz waren?

Antwort der Landesregierung zu Frage 5:

Der Landesregierung liegen keine eigenen Erkenntnisse darüber vor, in welchem Umfang das THW während der Flutkatastrophe im Einsatz war. Die vom THW kommunizierten Zahlen beziehen sich stets auf den Gesamteinsatz „Starkregenereignis 2021“. Eine Aufschlüsselung der Personalstärke nach Einsatzgebieten (hier: Ahrtal) ist der Landesregierung nicht bekannt.

Frage 6 des Abgeordneten Michael Wagner:

Wie bewertet die Landesregierung den Umstand, dass in anderen Bundesländern – wie etwa in Nordrhein-Westfalen – auch Angehörige des THW mit landeseigenen Auszeichnungen für ihren Einsatz geehrt wurden?

Antwort der Landesregierung zu Frage 6:

Die Entscheidung über die Vergabe von Ehrenzeichen liegt im Ermessen der einzelnen Länder und erfolgt nach landesspezifischen Kriterien.

In Rheinland-Pfalz orientierte man sich am Verfahren des Freistaats Sachsen, der im Zuge der Hochwasserkatastrophe 2013 den Sächsischen Fluthelferorden stiftete.

Frage 7 des Abgeordneten Michael Wagner:

Plant die Landesregierung, angesichts der hohen Bedeutung des Ehrenamtes im Katastrophenschutz, künftig auch Bundesorganisationen wie das THW in landeseigene Ehrungsinitiativen einzubeziehen?

Antwort der Landesregierung zu Frage 7:

Eine Ergänzung der aktuell gültigen Verwaltungsvorschrift „Befugnis zur Verleihung, Ausgestaltung und Aushändigung der Feuerwehr-Ehrenzeichen“ des Landes Rheinland-Pfalz, um Einsatzkräfte von Bundesorganisationen einzubeziehen, ist aktuell nicht vorgesehen.

