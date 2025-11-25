Schwetzingen – Neue Ausstattung für Palliativpatienten



Schwetzingen/Metropolregion Rhein-Neckar – Ärztenetzwerk Schwetzingen spendet an den Verein zur Förderung der Palliativversorgung an der GRN-Klinik Schwetzingen e. V.

Vier Nachttische mit integrierter Beleuchtung, Steckdosen und Kühlschrank, sowie neue Vorhänge für die Patientenzimmer hat der Verein zur Förderung der Palliativversorgung an der GRN-Klinik Schwetzingen der Palliativstation gespendet. Möglich gemacht hat dies wiederum eine Spende über 3.000 Euro des Ärztenetzwerks Schwetzingen. „Wir freuen uns, mit unserer Spende Patienten mit besonderen Bedürfnissen den Aufenthalt im Krankenhaus etwas komfortabler gestalten zu können“, sagt Beate Lauscher-Schüller, Vorsitzende des Ärztenetzwerks.

„Gerade in der Palliativversorgung ist es wichtig, eine Umgebung zu schaffen die Geborgenheit und Würde vermittelt“, erläutert Dr. Adriana Heiland, Vorstandsvorsitzende des Vereines und Ärztliche Leitung der Palliativstation. „Palliativpatienten sind häufig in ihrer Mobilität eingeschränkt, die modernen Nachttische ermöglichen etwas Unabhängigkeit und Selbstbestimmung zu erhalten, und somit die Aufenthaltsqualität und das Wohlbefinden der Patienten zu verbessern.“ Das Aufladen mobiler Endgeräte am Bett ermöglicht den Kontakt zum persönlichen Umfeld uneingeschränkt zu halten. Gekühlte Getränke, sowie feuchte Waschlappen helfen bei Mundtrockenheit, Übelkeit und Kreislaufbeschwerden. Ein Joghurt als kleine Zwischenmahlzeit stärkt. Die Beleuchtung direkt am Bett hilft bei der Orientierung im Dunkeln. Als positiver Nebeneffekt können sich die speziell ausgebildeten Fachkräfte für Palliative Care voll und ganz auf die symptomorientierte Patientenversorgung konzentrieren und müssen weniger „Botengänge“ erledigen.

„Die neuen Vorhänge tragen wesentlich dazu bei, die Zimmer in eine freundliche und warme Umgebung zu verwandeln – ein wichtiger Aspekt für Menschen, die sich in einer besonders sensiblen Lebensphase befinden“ so der Chefarzt der Altersmedizin, Dr. Andreas Baier.

Die Spende des Ärztenetzwerks zeigt, wie sehr sich die niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte der Region mit der palliativen Versorgung verbunden fühlen. Nur durch das Zusammenspiel von Medizin, Pflege, Seelsorge, Therapie und ehrenamtlichen Engagement kann eine umfassende Versorgung dieser Patienten gewährleistet werden.

Die Palliativstation und der Verein zur Förderung der Palliativversorgung an der GRN-Klinik Schwetzingen dankt dem Ärztenetzwerk herzlich für die großzügige Unterstützung.

Weitere Informationen zum Verein zur Förderung der Palliativmedizin: http://vfpv-schwetzingen.de/

Bildunterschrift (v.l.n.r.): Prof. Dr. Dietmar Dinter (Vorstand Ärztenetzwerk Schwetzingen), Beate Lauscher-Schüller (Vorstand Ärztenetzwerk), Dr. med. Adriana Heiland (Vorstand Verein zur Förderung der Palliativmedizin an der GRN und Oberärztin der Palliativstation), Christoph Tröscher (Vorstand zur Förderung der Palliativmedizin an der GRN), Dr. med. Andreas Baier (Chefarzt der Altersmedizin und Palliativmedizin)

Quelle: GRN Gesundheitszentren Rhein-Neckar gGmbH

Zuletzt aktualisiert am 25. November 2025, 21:20