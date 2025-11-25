Rhein-Pfalz-Kreis – Fahnenhissen am 25. November zum Internationalen Gedenktag gegen Gewalt an Frauen

Rhein-Pfalz-Kreis – Der Rhein-Pfalz-Kreis setzt weit sichtbares Zeichen

Am Internationalen Gedenktag gegen Gewalt an Frauen, dem 25. November, wird mit flankierenden Aktionen und Veranstaltungen jährlich bundesweit erinnert. Auch der Rhein-Pfalz-Kreis hat ein sichtbares Zeichen der Solidarität gesetzt. Gemeinsam mit der Gleichstellungsbeauftragten Kornelia Tildmann hisste der neue Landrat Volker Knörr vor dem Kreishaus die Aktionsfahne, um auf die anhaltende gesellschaftliche Bedeutung des Themas aufmerksam zu machen.

Landrat Knörr betont, wie wichtig es sei, Gewalt gegen Frauen klar zu benennen und Betroffene bestmöglich zu unterstützen: „Gewalt gegen Frauen passiert täglich – oft im Verborgenen. Mit dem weit sichtbaren Zeichen gegen Gewalt an Frauen und Mädchen möchten wir darauf aufmerksam machen, dass unser Landkreis hinblickt, Betroffene unterstützt und Hilfe anbietet.“

Im Rahmen der Aktion wurden auch die neuen Informationsflyer der Beratungs- und Hilfestellen im Umkreis vorgestellt. Die Flyer mit der Aufschrift „Wir sagen NEIN! zu Gewalt gegen Frauen und Kinder“, initiiert durch die die Gleichstellungsstelle des Rhein-Pfalz-Kreises und mit finanzieller Unterstützung des Landes Rheinland-Pfalz, bieten einen kompakten Überblick über regionale Unterstützungsangebote, Notfallnummer sowie vertrauliche Beratungs- und Schutzmöglichkeiten. „Mit

den neuen Flyern möchten wir sicherstellen, dass alle betroffenen Frauen und Mädchen schnell und unkompliziert Zugang zu den wichtigen Unterstützungs- und Beratungsangeboten im Umkreis erhalten. Diese Informationen können im entscheidenden Moment sehr wertvoll sein – deshalb ist es uns besonders wichtig, diese Hilfs- und Beratungsangebote sichtbar und für jede betroffene Person erreichbar zu machen“, erläutert Kornelia Tildmann.

Die Flyer liegen ab sofort im Kreishaus, in den Rathäusern, in öffentlichen Einrichtungen der Gemeinden im Rhein-Pfalz-Kreis und online abrufbar bereit.

Der Rhein-Pfalz-Kreis dankt allen beteiligten Institutionen für ihre engagierte Arbeit und appelliert an die Bürgerinnen und Bürger, aufmerksam zu bleiben und Betroffene nicht allein zu lassen.

Quelle Rhein-Pfalz-Kreis

Zuletzt aktualisiert am 25. November 2025, 19:44