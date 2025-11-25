  • /// METROPOLREGION RHEIN-NECKAR NEWS

25.11.2025, 9:23 Uhr

Neustadt – Großkontrolle

Neustadt/Weinstraße (ots) Polizeiinspektion Neustadt an der Weinstraße zieht Bilanz

Am Montag, den 24.11.2025, wurde im Zeitraum von 17:00 Uhr bis 21:00 Uhr eine Großkontrolle der Polizeiinspektion Neustadt an der Weinstraße im Bereich des Hauptfriedhofes durchgeführt. Unterstützt durch weitere Beamte der Polizeidirektion richteten die Einsatzkräfte eine feste Kontrollstelle ein. Ziel der Maßnahme war es unter anderem, die Fahrtüchtigkeit von Fahrzeugführenden zu überprüfen, sowie die Verkehrssicherheit der Fahrzeuge sicherzustellen.

Ein besonderer Fokus lag auf der Feststellung von Drogen- und Medikamentenbeeinflussung, der Überwachung des Schwerlastverkehrs, sowie der Bekämpfung der Eigentumskriminalität.

Da Täterinnen und Täter die frühe Dunkelheit häufig gezielt für ihre Taten ausnutzen, soll auch diesem Phänomen durch gezielte Kontrollen von verdächtigen Personen und Fahrzeuge begegnet werden.

Alkohol- und Drogenkonsum am Steuer gehören nach wie vor zu den Hauptursachen schwerer Verkehrsunfälle und stellen ein erhebliches Risiko für alle Verkehrsteilnehmenden dar.

Im Verlauf der Kontrollmaßnahme wurden insgesamt 85 Fahrzeuge und 100 Personen kontrolliert. Dabei stellten die Beamtinnen und Beamten folgende Verstöße fest:

– 5 Fälle von Einfluss berauschender Mittel (Drogeneinfluss)
– 35 Verstöße gegen die Straßenverkehrsordnung, u. a.
aufgrund technischer Mängel
– 3 Verstöße im Bereich des Schwerlast- und Güterverkehrs
– 6 relevante Feststellungen im Zusammenhang mit Eigentumsdelikten
(z. B. verdächtige Personen, fehlende Dokumente,
mitgeführte Gegenstände)

In 16 Fällen wurden entsprechende Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet, in 4 Fällen Strafanzeigen erstattet. Zudem musste 6 Fahrzeugführenden ihre Weiterfahrt aufgrund fehlender Fahrtüchtigkeit oder erheblicher technischer Mängel an ihren Fahrzeugen untersagt werden.

An der Kontrolle waren Expertinnen und Experten aus mehreren Fachbereichen beteiligt – darunter speziell geschulte Kräfte zur Erkennung von Drogenbeeinflussung, Einsatzkräfte der Schwerlast- und Güterverkehrsüberwachung sowie Beamtinnen und Beamte mit Schwerpunkt Eigentumskriminalität. Die enge Zusammenarbeit der verschiedenen Fachrichtungen erzeugte positive Effekte und trug entscheidend zum Erfolg der Maßnahme bei.

Die Polizeidirektion Neustadt an der Weinstraße wertet die Großkontrolle als wichtigen Beitrag zur Verkehrssicherheit, zur Verhinderung von Eigentumsdelikten – insbesondere Wohnungseinbrüchen – und zur Stärkung der Inneren Sicherheit. Weitere vergleichbare Maßnahmen sind auch künftig geplant.

Zuletzt aktualisiert am 25. November 2025, 09:23

  WEITERE AKTUELLE TOPMELDUNGEN

      Mannheim – Oberbürgermeister Specht zur Vorzugsvariante der Neubaustrecke Mannheim-Karlsruhe

    • Mannheim – Oberbürgermeister Specht zur Vorzugsvariante der Neubaustrecke Mannheim-Karlsruhe
      Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar. Oberbürgermeister Specht zur Vorzugsvariante der Neubaustrecke Mannheim-Karlsruhe Die Deutsche Bahn hat bei einem Dialogforum am heutigen Montag, 24. November, erstmals eine Vorzugsvariante für die Führung der Neubaustrecke im Rahmen des Bahnprojekts Mannheim-Karlsruhe vorgestellt. Da jedoch weiterhin die relevanten Zugzahlprognosen des Bundes für 2040 fehlen, wird dabei zunächst nur der Bereich südlich ... Mehr lesen»

      • Kirchheimbolanden- Brand in Rettungswache: Explosion erschüttert Fahrzeughalle – hoher Sachschaden, keine Verletzten

    • Kirchheimbolanden- Brand in Rettungswache: Explosion erschüttert Fahrzeughalle – hoher Sachschaden, keine Verletzten
      Kirchheimbolanden / Worms , 24. November 2025 – In der Rettungswache Kirchheimbolanden ist am Montagmorgen ein Rettungstransportwagen (RTW) in Brand geraten. Der Vorfall ereignete sich gegen 7.15 Uhr in der Fahrzeughalle, wie die Polizeiinspektion Worms mitteilte. Verletzt wurde niemand, doch der Sachschaden fällt erheblich aus. INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote Nach bisherigen Ermittlungen entwickelte sich während der ... Mehr lesen»

      • Neustadt- Erstmeldung: Polizei- und Feuerwehreinsatz am Leibniz-Gymnasium Neustadt

    • Neustadt- Erstmeldung: Polizei- und Feuerwehreinsatz am Leibniz-Gymnasium Neustadt
      Neustadt a.d. Weinstraße / Metropolregion Rhein-Neckar. Heute Morgen, am Dienstag den 25.11.2025. kam es am Leibniz-Gymnasium in Neustadt an der Weinstraße zu einem Polizei- und Feuerwehreinsatz. Hintergrund ist eine im Schulgebäude bekannt gewordene Amokdrohung, an einer Toilettentür, die zu einer sofortigen Räumung der Schule führte. Das Gelände wurde durch Einsatzkräfte weiträumig abgesperrt. INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote ... Mehr lesen»

      • Ludwigshafen – Polizeigroßeinsatz nach ausgelöstem Amokalarm in der Agentur für Arbeit

    • Ludwigshafen – Polizeigroßeinsatz nach ausgelöstem Amokalarm in der Agentur für Arbeit
      Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar – Am Dienstagvormittag ist in der Agentur für Arbeit in der Berliner Straße ein Amokalarm ausgelöst worden. Die Polizei reagierte umgehend und rückte mit zahlreichen Einsatzkräften an. Das Gebäude wird derzeit systematisch durchsucht, wie die Einsatzleitung mitteilt. INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote Der Bereich rund um die Agentur für Arbeit wurde weiträumig abgesperrt. ... Mehr lesen»

      • Mannheim – Internationaler Tag gegen Gewalt an Frauen

    • Mannheim – Internationaler Tag gegen Gewalt an Frauen
      Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar. Selbstbehauptungstrainings, Informationsveranstaltungen oder Plakataktionen: Rund um den Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen am 25. November koordiniert die Stadt Mannheim wieder zahlreiche Veranstaltungen und Aktivitäten aus der Stadtgesellschaft und fasst sie in der Broschüre „MannHeim als FrauenOrt“ zusammen. INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote „Gewalt gegen Frauen zeigt sich in vielen Formen – und ... Mehr lesen»

      • Sinsheim – KLIMA Forum: Agri-PV in Fürfeld – Pilotprojekt im Kraichgau

    • Sinsheim – KLIMA Forum: Agri-PV in Fürfeld – Pilotprojekt im Kraichgau
      Sinsheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Am 3. Dezember von 19 bis 21 Uhr wird beim letzten KLIMA Forum des Jahres in der Klima Arena in Sinsheim ein wegweisendes Agri-Photovoltaik-Projekt aus Bad Rappenau-Fürfeld vorgestellt. Die Anlage ist die erste ihrer Art im Kraichgau und verbindet landwirtschaftliche Nutzung mit der Erzeugung von Solarstrom. INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote Bei ... Mehr lesen»

      • Ludwigshafen – Barocke Festfreude in der Apostelkirche – Protestantische Kirche für Ludwigshafen startet mit musikalischem Ereignis in den Advent

    • Ludwigshafen – Barocke Festfreude in der Apostelkirche – Protestantische Kirche für Ludwigshafen startet mit musikalischem Ereignis in den Advent
      Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Mit einem besonderen musikalischen Ereignis läutet die Protestantische Kirche die Adventszeit in Ludwigshafen ein. Am Samstag, 29. November, 17 Uhr, erklingen in der Apostelkirche Werke des französischen Barockmeisters Marc-Antoine Charpentier (1643 – 1704). INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote Auf dem Programm stehen zwei seiner bedeutendsten geistlichen Kompositionen. Dazu zählt das prachtvolle „Te ... Mehr lesen»

      • Hockenheim – Beglaubigungssprechstunde im Pumpwerk

    • Hockenheim – Beglaubigungssprechstunde im Pumpwerk
      Hockenheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Für eine selbstbestimmte Absicherung im Unfall- oder Erkrankungsfall ist es wichtig, sich rechtzeitig um eine Vorsorgevollmacht zu kümmern und diese beglaubigen zu lassen. Die Betreuungsbehörde des Rhein-Neckar-Kreises hat für ihre Beglaubigungssprechstunde am Dienstag, den 2. Dezember 2025, zwischen 9 und 12 Uhr im Pumpwerk Hockenheim noch einige Plätze frei. INSERAT ... Mehr lesen»

      • Hockenheim – Stadtkasse nachmittags geschlossen

    • Hockenheim – Stadtkasse nachmittags geschlossen
      Hockenheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Die Stadtkasse der Stadtverwaltung Hockenheim bleibt am Mittwoch, den 26. November 2025, nachmittags geschlossen. Die Mitarbeitenden sind in dieser Zeit nicht erreichbar. Die Stadtverwaltung bittet um Beachtung. INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote Quelle: Stadt Hockenheim»

      • Hockenheim – Am Freitag ist Feierabendmarkt!

    • Hockenheim – Am Freitag ist Feierabendmarkt!
      Hockenheim / Metropolregion rhein-Neckar(red/ak) – Egal ob Obst und Gemüse, Käse, Backwaren oder Wein – auf dem Hockenheimer Feierabendmarkt bieten zahlreiche regionale Anbieter ihr abwechslungsreiches Sortiment an. Der Hockenheimer Feierabendmarkt findet jeweils am zweiten und vierten Freitag des Monats auf dem Zehntscheunenplatz statt. Von 14:00 bis 18:00 Uhr kann hier eingekauft und geschlemmt werden. Der ... Mehr lesen»

