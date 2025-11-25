Neustadt- Erstmeldung: Polizei- und Feuerwehreinsatz am Leibniz-Gymnasium Neustadt

Neustadt a.d. Weinstraße / Metropolregion Rhein-Neckar. Heute Morgen, am Dienstag den 25.11.2025. kam es am Leibniz-Gymnasium in Neustadt an der Weinstraße zu einem Polizei- und Feuerwehreinsatz.

Hintergrund ist eine im Schulgebäude bekannt gewordene Amokdrohung, an einer Toilettentür, die zu einer sofortigen Räumung der Schule führte. Das Gelände wurde durch Einsatzkräfte weiträumig abgesperrt.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und prüft die Herkunft sowie die Ernsthaftigkeit der Drohung.

www.mrn-news.de wird nachberichten.

Zuletzt aktualisiert am 25. November 2025, 10:49