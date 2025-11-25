Neckargemünd – Stadtwerke senken zum 1. Januar Preis für neckartal Gas fix

Neckargemünd / Rhein-Neckar-Kreis / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Niedrigere Beschaffungskosten am Energiemarkt und die Abschaffung der Gasspeicherumlage führen insgesamt zu einer Preissenkung bei neckartal GAS fix, auch wenn die Netznutzungsentgelte für Gas kürzlich gestiegen sind.

Ab dem 1. Januar 2026 beträgt der neue Arbeitspreis 9,69 Ct/kWh brutto, der Grundpreis liegt bei 18,37 €/Monat brutto. Beide Preise gelten mit einer Preisgarantie bis zum 31. Dezember 2026.

Gasspeicherumlage abgeschafft

Zum 1. Januar 2026 wird die Gasspeicherumlage abgeschafft. Sie betrug zuletzt 0,344 Ct/kWh brutto und wird künftig aus dem Klima- und Transformationsfonds finanziert.

Die Stadtwerke Neckargemünd geben diese Entlastung vollständig an ihre Kundinnen und Kunden weiter.

Quelle: Stadtwerke Heidelberg + Stadtwerke Neckargemünd

Zuletzt aktualisiert am 25. November 2025, 19:18