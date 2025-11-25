Mannheim – Nachtrag – Brand in Mehrparteienhaus gelöscht – Sieben Personen evakuiert

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Zu dem Brand in einem Mehrparteienhaus in der Katharinenstraße am Dienstagabend (25.11.2025) liegen nun weitere bestätigte Informationen vor. Die Feuerwehr konnte das Feuer zwischenzeitlich löschen. Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst waren mit einem Großaufgebot im Einsatz.

Nach Angaben der Einsatzkräfte ist das betroffene Wohnhaus derzeit nicht mehr bewohnbar. In dem Wohnanwesen mussten Gas-, Wasser- und Stromversorgung vollständig abgeschaltet werden. Insgesamt sieben Bewohnerinnen und Bewohner wurden aus dem Gebäude evakuiert und durch den Rettungsdienst betreut.

Zur Ursache des Brandes liegen noch keine Erkenntnisse vor. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

MRN-News berichtet weiter, sobald neue, verifizierte Informationen vorliegen.

Zuletzt aktualisiert am 25. November 2025, 22:45