Mannheim – Massive Rauchentwicklung in Mehrparteienhaus: Großeinsatz der Feuerwehr in der Katharinenstraße

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar. In der Katharinenstraße kommt es aktuell zu einem größeren Einsatz von Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst . Der Grund ist eine massive Rauchentwicklung in einem Mehrparteienhaus, wie die Polizei mitteilte.

Angaben zu der Ursache des Rauchs liegen derzeit noch nicht vor. Auch ob Personen verletzt wurden oder sich zum Zeitpunkt des Vorfalls im Gebäude aufhielten, ist bislang unklar.

Die Straßen um den Einsatzort sind während des Einsatzes weiträumig abgesperrt, um den Rettungskräften ungehindertes Arbeiten zu ermöglichen.

Sobald weitere Informationen zur Entstehung der Rauchentwicklung und zum Zustand möglicher Betroffener vorliegen, werden wir nachbericht.

Zuletzt aktualisiert am 25. November 2025, 21:12