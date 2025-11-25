Mannheim – Internationaler Tag gegen Gewalt an Frauen

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar. Selbstbehauptungstrainings, Informationsveranstaltungen oder Plakataktionen: Rund um den Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen am 25. November koordiniert die Stadt Mannheim wieder zahlreiche Veranstaltungen und Aktivitäten aus der Stadtgesellschaft und fasst sie in der Broschüre „MannHeim als FrauenOrt“ zusammen.

„Gewalt gegen Frauen zeigt sich in vielen Formen – und oft bleibt sie lange im Verborgenen. Genau deshalb müssen wir hinschauen und immer wieder darüber sprechen. Jede Frau hat das Recht, ohne Angst zu leben“, so Zahra Deilami, Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Mannheim. „Mit unseren Aktionswochen machen wir auf das Thema aufmerksam, sensibilisieren und zeigen Wege zu Unterstützung und Hilfe.“

So macht die Stadt Mannheim mit Plakaten auf die Gewaltambulanz Heidelberg aufmerksam. Die Ambulanz ist auch für Opfer von Gewalt und Missbrauch in Mannheim zuständig. Ziel ist es, möglichst viele Menschen über die vertrauliche und anonyme Spurensicherung zu informieren – insbesondere rund um die Feiertage, wenn häusliche Gewalt häufig zunimmt. Die Plakate sind vom 30. November bis 27. Dezember in den Straßenbahnen der rnv zu sehen. In den Stadtbahnen und Bussen der rnv machen die Clubs von Soroptimist International der Metropolregion Rhein-Neckar auf die bundesweite Hilfetelefonnummer 116 016 aufmerksam. Zudem setzt die Stadt Mannheim vom 24. bis 28. November ein sichtbares Zeichen gegen Gewalt an Frauen: Am Rathaus E 5, am Stadthaus N 1 sowie rund um den Wasserturm werden in diesem Zeitraum Fahnen von Terre des Femmes und UN-Women gehisst.

Eine Auswahl weiterer Aktionen:

Aktionsstand: „Stoppt Gewalt gegen Frauen und Mädchen!“

Am Sonntag, 30. November, informieren die Stadt Mannheim, das Polizeipräsidium Mannheim, das Frauenhaus und Fraueninformationszentrum des Mannheimer Frauenhaus e. V. sowie das Frauen- und Kinderschutzhaus Heckertstift mit einem Aktionsstand bei einem Heimspiel der Adler Mannheim über häusliche Gewalt an Frauen und Mädchen. Besucherinnen und Besucher können sich über Unterstützungs- und Hilfsangebote in Mannheim informieren und mit den Fachkräften ins Gespräch kommen.

Informationsveranstaltung: „Digitale Gewalt“

Am Mittwoch, 3. Dezember, ab 17 Uhr findet in der Stadtbibliothek Mannheim in Kooperation mit dem Polizeipräsidium Mannheim die Informationsveranstaltung „Digitale Gewalt – nicht nur ein geschlechtsspezifisches Phänomen“ statt.

Darüber hinaus gibt es zahlreiche Veranstaltungen von den Kooperationspartnerinnen und -partnern unter anderem zu den Themen Stalking oder Femizide, aber auch Mahnwachen, Selbstbehauptungstrainings oder Gottesdienste.

Alle Angebote sind im Veranstaltungskalender „MannHeim als FrauenOrt“ unter www.mannheim.de/mann-heim-als-frauen-ort zu finden.

Unterstützungs- und Beratungsangebote für Betroffene gibt es auf www.mannheim.de/hilfen-bei-gewalt-an-frauen

Hintergrund

Seit über drei Jahrzehnten wird der Internationale Tag gegen Gewalt an Frauen und Mädchen weltweit am 25. November begangen. Er ist den Frauen und Mädchen gewidmet, deren Leben von Gewalterfahrungen geprägt ist, und macht auf ihre Situation aufmerksam.

In Deutschland wurden 2024 insgesamt 171.100 Fälle von Partnerschaftsgewalt registriert (+1,9 Prozent). Fast 80 Prozent der Betroffenen waren weiblich, drei von vier Täter*innen männlich. Besonders im häuslichen Bereich steigen die Zahlen weiter an und auch die Tötung von Frauen – sogenannte Femizide – bleibt ein gesellschaftliches Problem: Jeden dritten Tag wird in Deutschland eine Frau von ihrem (Ex-)Partner getötet.

Quelle Stadt Mannheim

Foto Fahnenaktion Rathaus Mannheim Quelle Stadt Mannheim

Zuletzt aktualisiert am 25. November 2025, 09:46