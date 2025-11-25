Mannheim – Gedenkgottesdienst mit dem Gospelchor „Preacherman’s Friends“

Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Kolpingsfamilie Mannheim-Zentral lädt ein zum Kolpinggedenktag

In Gedenken an den Verbandsgründer und Gesellenvater Adolph Kolping begeht die Kolpingsfamilie Mannheim-Zentral auch in diesem Jahr gemeinsam mit ihren Mitgliedern, Freunden und interessierten Gästen den Kolpinggedenktag. Der besondere Tag im Jahr zwischen Geburts- und Todesdatum Adolph Kolpings im Dezember beginnt in diesem Jahr am Samstag, den 06.12.2025 um 18:00 Uhr in der St. Bartholomäus-Kirche in Mannheim-Sandhofen (Ecke Schönauer Str. / Bartholomäusstr.) mit einem Gottesdienst, der von Pfarrer Ryszard Dyc, Präses der Kolpingsfamilie, geleitet und von der Kolpingsfamilie mitgestaltet wird.

Außerdem wird der inzwischen weit über Mannheims Stadtgrenzen hinaus bekannte Gospelchor „Preacherman’s Friends“ – seit 2007 Teil der Mannheimer Kolpingsfamilie – den Festgottesdienst mit einer überzeugenden Auswahl an Stücken bereichern – diese reicht von bekannten Klassikern bis hin zu modernen Arrangements und wird so den Feierlichkeiten zum Kolpinggedenktag gerecht.

Im Anschluss lädt die Kolpingsfamilie zu einem Festakt im Gemeindehaus St. Bartholomäus ein. Im Rahmen der Veranstaltung werden langjährige Mitglieder geehrt, neue Mitglieder aufgenommen und dabei ganz besonders auf das Wirken der Kolpingsfamilie und ihrer Mitglieder im Sinne Adolph Kolpings eingegangen. Für das leibliche Wohl ist selbstverständlich gesorgt.

Gleichzeitig ist der Kolpinggedenktag Höhepunkt der bundesweit stattfindenden Schuhsammelaktion „Mein Schuh tut gut!“, welche symbolisch so gut wie nichts anderes für das Wirken Adolph Kolpings – der zunächst das Schuhmacherhandwerk erlernte – steht. Schuhspenden können im Zeitraum von 17:30 bis 20:00 Uhr direkt vor Ort in St. Bartholomäus oder ganzjährig im Kolpinghaus (R7, 9-11 – bitte Bürozeiten beachten) abgegeben werden. Der Erlös fließt u.a. in die Förderung von Berufsbildungszentren, Jugendaustausch und internationalen Begegnungen, Sozial- und Hilfsprojekten weltweit sowie Bildungsarbeit.

Die Kolpingsfamilie Mannheim-Zentral freut sich über viele Mitglieder und Freunde, die mit ihr den Tag begehen und mehr über Adolph Kolping erfahren möchten, sowie über zahlreiche Schuhspenden. Weitere Informationen zu Kolpingsfamilie und Schuhaktion gibt es jederzeit auf www.kolping-mannheim.de.

Über die Kolpingsfamilie Mannheim-Zentral

Die Kolpingsfamilie Mannheim-Zentral ist eine von ca. 2.200 Kolpingsfamilien in ganz Deutschland, die sich für Jugend- und Erwachsenenbildung, humanitäre Projekte und in der christlichen Jugend- und Seniorenarbeit einsetzt. Im ganzen Verband engagieren sich etwa 205.000 Mitglieder – rund 40 davon in Mannheim.

Dort sind die Aktivitäten vielfältig: Man bringt sich bei Gemeindefesten ein, gestaltet im Rahmen des Bildungsauftrags Film-, Vortrags- und Themenabende zu aktuellen und spannenden Themen und engagiert sich in der Jugendarbeit, ganz besonders mit dem Kolpinghaus Mannheim in der Jugend- und Bildungsförderung. Mit gleich zwei Chören – dem Gospelchor Preacherman’s Friends sowie den Young Notes Weinheim fördert man das musikalische Engagement. Auf der Webseite www.kolping-mannheim.de und auf Social Media finden sich stets aktuelle Termine und Aktionen, aber auch allgemeine Informationen über die Kolpingsfamilie.

Quelle: KOLPINGSFAMILIE MANNHEIM-ZENTRAL

