Ludwigshafen – Versuchter Einbruch in Buchladen: Polizei sucht Zeugen

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar – In der Maudacher Straße, nahe der Kreuzung zur Bozener Straße, haben Unbekannte versucht, in einen Buchladen einzudringen. Der Tatzeitraum liegt zwischen Freitagabend (21.11.2025, 18:00 Uhr) und Montagvormittag (24.11.2025, 10:30 Uhr). Nach bisherigen Erkenntnissen blieb es beim Versuch – die Täter gelangten nicht ins Innere des Geschäfts.

Die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 ermittelt wegen des versuchten Einbruchs und bittet Zeugen um Hinweise. Personen, die in diesem Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter 0621 / 963-24150 oder per E-Mail an piludwigshafen1@polizei.rlp.de

Quelle: Polizei Rheinpfalz

Zuletzt aktualisiert am 25. November 2025, 15:13