Ludwigshafen – Polizeigroßeinsatz nach ausgelöstem Amokalarm in der Agentur für Arbeit

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar – Am Dienstagvormittag ist in der Agentur für Arbeit in der Berliner Straße ein Amokalarm ausgelöst worden. Die Polizei reagierte umgehend und rückte mit zahlreichen Einsatzkräften an. Das Gebäude wird derzeit systematisch durchsucht, wie die Einsatzleitung mitteilt.

Der Bereich rund um die Agentur für Arbeit wurde weiträumig abgesperrt. Nach aktuellem Stand liegen keine Hinweise auf eine konkrete Gefährdungssituation vor. Die Maßnahmen dienen der Abklärung und Sicherung des Gebäudes.

MRN-News bleibt für die Region am Einsatzgeschehen dran und aktualisiert den Beitrag, sobald neue bestätigte Informationen vorliegen.

Zuletzt aktualisiert am 25. November 2025, 11:31