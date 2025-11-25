Ludwigshafen – Hubschraubereinsatz bei Vermisstensuche: 81-Jähriger aufgefunden

Ludwigshafen-Oggersheim / Metropolregion Rhein-Neckar – In Oggersheim hat es am Dienstagabend (25.11.2025) einen größeren Polizeieinsatz wegen einer Vermisstensuche gegeben. Ein 81-jähriger Bewohner eines Pflegeheims war zuvor als vermisst gemeldet worden, woraufhin die Polizei umfangreiche Suchmaßnahmen einleitete.

Mehrere Stunden suchten Einsatzkräfte im Bereich Oggersheim, unterstützt durch einen Polizeihubschrauber sowie einen Personenspürhund. Schließlich konnte der Senior in der Nähe des Bahnhofs Oggersheim aufgefunden werden. Er war leicht verletzt und wurde medizinisch versorgt.

Quelle: Polizei Rheinpfalz / MRN-News

Zuletzt aktualisiert am 25. November 2025, 22:17