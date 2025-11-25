Ludwigshafen – Angriff mit Schlagstock: Polizei sucht Zeugen

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar – In der Saarlandstraße ist am Montagabend (24.11.2025) ein 37-jähriger Mann von einem unbekannten Täter mit einem Schlagstock angegriffen worden. Der Mann hatte gegen 18:40 Uhr ein Kiosk verlassen, als er plötzlich von dem Angreifer attackiert und dabei im Gesicht verletzt wurde.

Nach ersten Angaben befanden sich mehrere Begleitpersonen – etwa fünf Männer – in unmittelbarer Nähe des Täters. Sie sollen den Vorfall beobachtet haben, ohne einzugreifen.

Die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 bittet dringend um Zeugenhinweise. Wer die Tat gesehen hat oder Angaben zur Identität des Angreifers oder seiner Begleiter machen kann, wird gebeten, sich unter 0621 / 963-24150 oder per E-Mail an piludwigshafen1@polizei.rlp.de

Quelle: Polizei Rheinpfalz

Zuletzt aktualisiert am 25. November 2025, 15:22