Limburgerhof – Einbruch in Erdgeschosswohnung: Kriminalpolizei sucht Zeugen

Limburgerhof / Metropolregion Rhein-Neckar – In Limburgerhof wurde am Montagnachmittag (24.11.2025) in eine Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses in der Albert-Einstein-Allee – in unmittelbarer Nähe zum Anhalter Weg – eingebrochen. Nach Angaben der Polizei verschafften sich bislang unbekannte Täter zwischen 15:15 Uhr und 18:00 Uhr Zugang zur Wohnung und entwendeten dabei Bargeld sowie Schmuck.

Die Kriminalpolizei Ludwigshafen hat die Ermittlungen übernommen und bittet nun um Hinweise aus der Bevölkerung. Personen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Angaben zu möglichen Tatverdächtigen machen können, werden gebeten, sich unter 0621 / 963-23312 oder per E-Mail an KDLudwigshafen.KI3.K31@polizei.rlp.de

Zuletzt aktualisiert am 25. November 2025, 14:55