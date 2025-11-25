Landau – Vier Einbrüche in der Innenstadt am Wochenende



Landau/Metropolregion Rhein-Neckar – In der Landauer Innenstadt kam es am vergangenen Wochenende, 21.11.-24.11.2025, zu vier Einbrüchen in Geschäftsräume.

In der Zeit von Freitagnachmittag bis Montagmorgen brachen unbekannte Täter in Geschäftsräume im Nordring sowie in ein Kosmetikstudio, einen Barbershop und eine Boutique rund um die Königstraße ein. Durch gewaltsames Öffnen von Türen gelangte die unbekannte Täterschaft an Bargeld sowie an Kisten mit Bekleidung und Kosmetikartikel.

Zeugen werden gebeten sich mit der Kriminalinspektion Landau unter 06341 -287 0 oder kilandau@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Quelle: Polizeidirektion Landau

Zuletzt aktualisiert am 25. November 2025, 21:29