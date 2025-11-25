Landau – Jahreskarten-Rabattaktion im Zoo Landau in der Pfalz vom 1. bis 31. Dezember 2025

Landau/Metropolregion Rhein-Neckar – – Zooschule bietet Erlebnisgutscheine für Kinder und Erwachsene an –
Zeit im Kreis der Familie oder unter Freunden bei einem erlebnisreichen
Zoobesuch zu verbringen ist eine schöne Sache und mit dem diesjährigen
Weihnachtsangebot im Zoo Landau auch etwas ganz Besonderes: Vom 1. bis zum
31. Dezember können im Zoo verschiedene Geschenke erworben werden. Neben
vergünstigten Einzeljahreskarten bietet der Zoo Tierpatenschaften an und lädt
die Besuchenden in den Zoo-Shop ein. Außerdem kann man in der Zooschule
allerlei Geschenkideen finden.
Als besonderes Angebot bietet der Zoo Landau Einzeljahreskarten für
Erwachsene, Rentner und Rentnerinnen, Begünstigte, Kinder und auch Hunde an.
Die Karten können für jeweils 5 Euro Rabatt erworben werden.
Wer den Zoo anderweitig unterstützen und einem Tierfan eine Freude machen
möchte, der kann eine Patenschaft für eines der mehr als 1000 Tiere des Zoos
erwerben. Dies ist bereits ab einem Jahresbeitrag von 20 Euro möglich. Von Affe
bis Zebramanguste freuen sich die Zootiere über weitere Patinnen und Paten, die
eine Urkunde und darüber hinaus einmal jährlich eine exklusive Einladung in den
Zoo erhalten. Die aktuelle Tierpatenliste und ein Antragsformular ist auf der
Homepage des Freundeskreis Zoo Landau (www.zoofreunde-landau.de)
vorhanden oder kann an der Zookasse mitgenommen werden.
Auch die Zooschule bietet tolle Geschenkideen wie Gutscheine für
Kindergeburtstage, Zooschulunterricht, Kinderbetreuung, Ferienprogramme
sowie für Erlebnisführungen für Erwachsene und Familien an. Unter
https://zooschule-landau.de/zooschule/gutscheine/ gibt es ausführliche
Informationen zu den Angeboten.
Im umfangreichen Angebot des Zoo-Shops finden sich darüber hinaus noch viele
weitere schöne Geschenke für Zoofans. Neben Plüschtieren, kleineren
Spielsachen, Schreibwaren, Büchern und Postkarten gehören auch die beliebten
Zoo-Artikel wie der Honig der Zoobienen oder Pfälzer Wein zum Sortiment! Auf
einem Zoorundgang haben Besuchende die Möglichkeit, zum Stöbern
vorbeizukommen, um sich ein „Zoo-Geschenkpaket“ zusammenzustellen.
Die Zookasse und der Shop sind im Dezember von 10 bis 16 Uhr geöffnet. Am 24.
und 31. Dezember weicht die Kassenöffnungszeit mit Rücksicht auf die
Mitarbeitenden ab. Die Kasse schließt an diesen Tagen bereits um 15 Uhr.
Das Zoo-Team freut sich auf die Besuchenden und wünscht allen eine schöne
Adventszeit!
Quelle: Zoo Landau
Zuletzt aktualisiert am 25. November 2025, 21:12