Landau – Jahreskarten-Rabattaktion im Zoo Landau in der Pfalz vom 1. bis 31. Dezember 2025



Landau/Metropolregion Rhein-Neckar – – Zooschule bietet Erlebnisgutscheine für Kinder und Erwachsene an –

Zeit im Kreis der Familie oder unter Freunden bei einem erlebnisreichen

Zoobesuch zu verbringen ist eine schöne Sache und mit dem diesjährigen

Weihnachtsangebot im Zoo Landau auch etwas ganz Besonderes: Vom 1. bis zum

31. Dezember können im Zoo verschiedene Geschenke erworben werden. Neben

vergünstigten Einzeljahreskarten bietet der Zoo Tierpatenschaften an und lädt

die Besuchenden in den Zoo-Shop ein. Außerdem kann man in der Zooschule

allerlei Geschenkideen finden.

Als besonderes Angebot bietet der Zoo Landau Einzeljahreskarten für

Erwachsene, Rentner und Rentnerinnen, Begünstigte, Kinder und auch Hunde an.

Die Karten können für jeweils 5 Euro Rabatt erworben werden.

Wer den Zoo anderweitig unterstützen und einem Tierfan eine Freude machen

möchte, der kann eine Patenschaft für eines der mehr als 1000 Tiere des Zoos

erwerben. Dies ist bereits ab einem Jahresbeitrag von 20 Euro möglich. Von Affe

bis Zebramanguste freuen sich die Zootiere über weitere Patinnen und Paten, die

eine Urkunde und darüber hinaus einmal jährlich eine exklusive Einladung in den

Zoo erhalten. Die aktuelle Tierpatenliste und ein Antragsformular ist auf der

Homepage des Freundeskreis Zoo Landau (www.zoofreunde-landau.de)

vorhanden oder kann an der Zookasse mitgenommen werden.

Auch die Zooschule bietet tolle Geschenkideen wie Gutscheine für

Kindergeburtstage, Zooschulunterricht, Kinderbetreuung, Ferienprogramme

sowie für Erlebnisführungen für Erwachsene und Familien an. Unter

https://zooschule-landau.de/zooschule/gutscheine/ gibt es ausführliche

Informationen zu den Angeboten.

Im umfangreichen Angebot des Zoo-Shops finden sich darüber hinaus noch viele

weitere schöne Geschenke für Zoofans. Neben Plüschtieren, kleineren

Spielsachen, Schreibwaren, Büchern und Postkarten gehören auch die beliebten

Zoo-Artikel wie der Honig der Zoobienen oder Pfälzer Wein zum Sortiment! Auf

einem Zoorundgang haben Besuchende die Möglichkeit, zum Stöbern

vorbeizukommen, um sich ein „Zoo-Geschenkpaket“ zusammenzustellen.

Die Zookasse und der Shop sind im Dezember von 10 bis 16 Uhr geöffnet. Am 24.

und 31. Dezember weicht die Kassenöffnungszeit mit Rücksicht auf die

Mitarbeitenden ab. Die Kasse schließt an diesen Tagen bereits um 15 Uhr.

Das Zoo-Team freut sich auf die Besuchenden und wünscht allen eine schöne

Adventszeit!

Quelle: Zoo Landau

Zuletzt aktualisiert am 25. November 2025, 21:12