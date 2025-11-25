Landau – Haushaltsplanentwurf 2026: Landau unter Druck – Stadt bleibt dennoch auf Zukunftskurs und investiert 40 Millionen in die Stadtentwicklung



Landau/Metropolregion Rhein-Neckar – Die Stadt Landau hat den Haushaltsplanentwurf für 2026 vorgelegt. Er zeigt

deutlich:

Die finanzielle Lage bleibt angespannt. Die Aufwendungen wachsen weiter schneller als die Erträge – das Defizit steigt um weitere 9 Millionen Euro.

Dennoch konsolidiert die Stadt ihren Haushalt konsequent und verliert ihre

langfristige, nachhaltige Entwicklung nicht aus dem Blick.

Ursachen für die schwierige Lage sind eine schwächelnde Wirtschaft, eine

verzögerte Baulandvermarktung sowie freiwillige Einnahmeverzichte. Hinzu

kommen die anhaltend hohe Inflation, steigende Preise in nahezu allen

Bereichen und eine deutlich wachsende Zinslast.

Auch strukturelle Faktoren belasten den Haushalt. Die Stadt investiert weiter in

wichtige Zukunftsprojekte, die langfristige Folgekosten wie Abschreibungen,

Unterhalt und Zinsen verursachen. Neue Aufgaben, höhere Anforderungen und

Tarifsteigerungen treiben die Personalkosten. Zudem steigen die

Transferleistungen im Jugend- und Sozialbereich weiter an, während die

Finanzausstattung nicht ausreicht. Wachsende Zuschussbedarfe städtischer

Unternehmen – etwa für die Sanierung des LA OLA, den Netzausbau der Energie

Südwest AG oder die geplante Klinikumsfusion – verstärken den Druck

zusätzlich.

Auf der Einnahmeseite wirken sich rückläufige Gewerbesteuern aus. Viele

Unternehmen stehen aufgrund von Fachkräftemangel, Bürokratie, globalen

Unsicherheiten und dem Wandel der Automobilindustrie unter Druck –

Entwicklungen, die die Region Landau besonders treffen.

Oberbürgermeister Dominik Geißler betont: „Der Haushaltsplan 2026 zeigt

deutlich, vor welch großen Herausforderungen wir stehen. Doch wir lassen uns

davon nicht entmutigen und investieren weiter in die Zukunft unserer Stadt – in

Bildung, Infrastruktur, soziale Angebote sowie in Bauland und Gewerbeflächen.

Gleichzeitig konsolidieren wir unseren Haushalt verantwortungsbewusst und

mit Augenmaß.“

Rund 40 Millionen Euro investieren die Stadt und der städtische

Gebäudemanagementbetrieb (GML) in die Stadtentwicklung – unter anderem in

Bauland und Gewerbeflächen, bezahlbaren Wohnraum und die Qualität

städtischer Einrichtungen.

Der Haushaltsentwurf für 2026 mit allen Daten, Fakten und Zahlen liegt ab

sofort bei der Kämmereiabteilung in Zimmer 113 im Rathaus aus. Bürgerinnen

und Bürger haben bis einschließlich Montag, 8. Dezember, die Möglichkeit,

Vorschläge für Änderungen einzureichen. Ausgelegt bleibt der

Haushaltsentwurf bis zur Beschlussfassung im Stadtrat am Dienstag, 16.

Dezember. Zusätzlich zur öffentlichen Auslegung bei der Kämmereiabteilung ist

der Haushaltsentwurf auch auf der städtischen Internetseite unter

www.landau.de/finanzen zu finden und kann hier eingesehen werden

Bildunterschrift: Baulandentwicklung, Schulen, Kitas, Jugend – und vieles mehr:

Die Stadt Landau investiert auch 2026 in wichtige Zukunftsthemen (Quelle: Stadt Landau)

Pressemitteilung der Stadt Landau in der Pfalz.

Zuletzt aktualisiert am 25. November 2025, 21:16