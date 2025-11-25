Landau – Es weihnachtet in der Landauer City: Kunsthandwerklicher Thomas-Nast- Nikolausmarkt vom 27. November bis zum 21. Dezember auf dem Rathausplatz – Verkaufsoffener Sonntag am 30. November



Landau/Metropolregion Rhein-Neckar – Wenn es in der historischen Landauer Innenstadt nach Zimtsternen und

gebrannten Mandeln duftet, wenn Glühwein dampft und die liebevoll

geschmückten Stände und Hütten im warmen Lichterglanz erstrahlen, dann

beginnt eine der schönsten Zeiten des Jahres: Der Kunsthandwerkliche Thomas-

Nast-Nikolausmarkt lädt zum stimmungsvollen Adventserlebnis ein. Vom 27.

November bis zum 21. Dezember, täglich von 11 bis 20 Uhr, verwandelt sich der

Rathausplatz der Südpfalzmetropole in ein festliches Winterwunderland.

Das Besondere am Landauer Nikolausmarkt ist und bleibt das hochwertige

Kunsthandwerk. In zwei beheizten Zelten präsentieren mehr als 25

Künstlerinnen und Künstler ihre liebevoll gefertigten Unikate: Malerei,

Papierdesign, handgefertigte Taschen, Schmuck, Puppen und Teddys, dekorative

Lichtobjekte, Holzdesign, verschiedene Weihnachtsdekorationen und vieles

mehr. Wer auf der Suche nach außergewöhnlichen Geschenken ist, wird hier

oder an den vielen kunstgewerblichen Ständen garantiert fündig.

Auch kulinarisch hat der Landauer Nikolausmarkt viel zu bieten – von süßen und

herzhaften Leckereien aus den Imbissbuden bis hin zu Punsch und echtem

Winzer-Glühwein. Für strahlende Kinderaugen sorgen liebevoll gestaltete

Fahrgeschäfte: das Etagenkarussell der Familie Hartmann mit der historischen

Orgel, der Nikolaus-Express der Familie Henn und das Kinderkarussell der Familie

Scherrle. Besonderes Highlight ist auch die Himmelsbackstube, in der Kinder

unter Aufsicht ihre eigenen Plätzchen für die Festtage backen können. Die

Öffnungszeiten der Backstube sind ab Freitag, 28. November, immer dienstags

und donnerstags von 16 bis 19 Uhr und freitags bis sonntags von 14 bis 18 Uhr.

Ein weiterer zauberhafter Anziehungspunkt ist das traditionelle Krippenhaus,

liebevoll gestaltet und dekoriert von Henry Weißbrod (12) und Hannes Leiner

(14) – ein Ort der Ruhe und des Staunens mitten im vorweihnachtlichen Trubel.

Und über allem thront der festlich geschmückte und herrlich beleuchtete

Tannenbaum, der den Rathausplatz in ein warmes, weihnachtliches Strahlen

taucht und zum beliebten Fotomotiv für große und kleine Besucherinnen und

Besucher wird.

Passend zur Adventszeit öffnet die Landauer Innenstadt an einem

verkaufsoffenen Sonntag zusätzlich ihre Türen. Am 30. November – dem 1.

Advent – bieten viele Geschäfte besondere Aktionen an und laden dazu ein,

Weihnachtsgeschenke in stimmungsvoller Atmosphäre zu entdecken und die

Shoppingtour mit dem Besuch des Nikolausmarkts zu verbinden.

Das Tourismusbüro und die Stadt Landau laden herzlich ein, die

Vorweihnachtszeit im Herzen der Südpfalz zu genießen – mit Lichterglanz,

Tannenduft, einzigartigem Kunsthandwerk und dem besonderen Landauer

Adventsflair.

Weitere Informationen sind auch online unter www.visit-landau.de zu finden.

Bildunterschrift: Der traditionelle Kunsthandwerkliche Thomas-Nast-

Nikolausmarkt findet in diesem Jahr vom 27. November bis zum 21. Dezember

statt. (Quelle: Joshua Mack Photography)

Pressemitteilung der Stadt Landau in der Pfalz.

Zuletzt aktualisiert am 25. November 2025, 21:44