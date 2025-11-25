Kirchheimbolanden- Brand in Rettungswache: Explosion erschüttert Fahrzeughalle – hoher Sachschaden, keine Verletzten

Kirchheimbolanden / Worms , 24. November 2025 – In der Rettungswache Kirchheimbolanden ist am Montagmorgen ein Rettungstransportwagen (RTW) in Brand geraten. Der Vorfall ereignete sich gegen 7.15 Uhr in der Fahrzeughalle, wie die Polizeiinspektion Worms mitteilte. Verletzt wurde niemand, doch der Sachschaden fällt erheblich aus.

Nach bisherigen Ermittlungen entwickelte sich während der regulären Fahrzeugübernahme zunächst Rauch im Bereich des betroffenen Rettungswagens. Kurz darauf brach im hinteren rechten Abschnitt des Fahrzeugs ein Feuer aus. Mitarbeitende des Rettungsdienstes, die sich zu diesem Zeitpunkt in der Halle aufhielten, versuchten umgehend, die Flammen mit Feuerlöschern einzudämmen. Aufgrund der zunehmenden Gefährdungslage mussten sie den Löschversuch jedoch abbrechen und sich in den Innenhof zurückziehen.

Im weiteren Verlauf detonierte ein Druckbehälter, nachdem zuvor eine Sauerstoffflasche umgesetzt hatte. Die Explosion erschütterte die Halle, blieb jedoch ohne personelle Folgen. Die Polizei beziffert den entstandenen Sachschaden nach ersten Schätzungen auf einen hohen sechsstelligen Betrag.

Trotz des Vorfalls versichern die Verantwortlichen, dass die rettungsdienstliche Versorgung der Bevölkerung weiterhin vollumfänglich gewährleistet ist. Zur Klärung der Brandursache hat die Staatsanwaltschaft Kaiserslautern ein Brandgutachten in Auftrag gegeben. Weitere Auskünfte seien derzeit nicht möglich.

Die Ermittlungen dauern an.

Quelle: Staatsanwaltschaft Kaiserslautern und Polizei Worms

Zuletzt aktualisiert am 25. November 2025, 11:25