Heidelberger Jugendtanztag: Bis 27. November Tickets für den Kinderteil reservieren

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Der Countdown zum 37. Jugendtanztag am Samstag, 29. November 2025, im Kulturzentrum Karlstorbahnhof läuft. Bis zum Donnerstag, 27. November, können noch Karten für den Kinderteil um 13.30 Uhr und 15.30 Uhr reserviert werden. Reservierungswünsche bitte per E-Mail an lea.huxel@heidelberg.de. Restkarten sind am Veranstaltungstag an der Tageskasse erhältlich. Mehr Informationen zum gesamten Jugendtanztag gibt es online unter www.hausderjugend-hd.de.
Quelle: Stadt Heidelberg
Zuletzt aktualisiert am 25. November 2025, 18:59