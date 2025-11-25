Heidelberg – Spende der Dietmar Hopp Stiftung in Höhe von 25.000 Euro für Heidelberger „alla hopp!-Anlage“

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Die Dietmar Hopp Stiftung feiert in diesem Jahr ihr 30-jähriges Bestehen. Aus diesem Anlass hatte die Stadt Heidelberg im Mai 2025 zu einem großen Bewegungs- und Begegnungsfest auf der „alla hopp!-Anlage“ in Heidelberg-Kirchheim eingeladen. Um sich für dieses Engagement zu bedanken und weiterhin zu Bewegung und gelebter Gemeinschaft auf der Sportstätte einzuladen, unterstützt die Dietmar Hopp Stiftung die Stadt Heidelberg mit einer Spende von 25.000 Euro, die zur Instandhaltung der „alla hopp!-Anlage“ vorgesehen ist. Mithilfe der Spende plant die Stadt Heidelberg die Sanierung des sogenannten Rutschfelsens und die Errichtung eines Trinkwasserbrunnens auf der Anlage.

Oberbürgermeister Eckart Würzner betont: „Wir danken der Dietmar Hopp Stiftung herzlich für diese großzügige Unterstützung. Mit Hilfe der Spende soll die ,alla hopp!-Anlage‘ ein lebendiger und attraktiver Ort der Bewegung und Begegnung bleiben – für alle Generationen. Seit der Errichtung durch die Dietmar Hopp Stiftung vor neun Jahren erfreut sich die ,alla hopp!-Anlage‘ großer Beliebtheit: Sie wird von Sportinteressierten, Familien mit Kindern sowie Seniorinnen und Senioren ebenso gerne genutzt wie von den Bewegungstreffs im Freien oder den Kursen im Rahmen unseres kostenlosen Angebots Sport im Park.“

Die „alla hopp!-Anlage“ am Harbigweg bietet auf einer Fläche von 13.600 Quadratmetern vielfältige Angebote für alle Generationen. In einem Bewegungsparcours kann an verschiedenen Stationen der gesamte Körper trainiert werden. Der Kinderspielplatz fördert die Sinneswahrnehmung und Bewegung der jüngsten Besucherinnen und Besucher. Für Kinder im Schulalter bietet der naturnahe Spiel- und Bewegungsplatz Raum für kreatives Spielen, Klettern und Balancieren. Mit der „Muckibude“, dem Streetball-Feld und der Parkouranlage kommen Jugendliche auf ihre Kosten. Eine Attraktion ist die in Wellen angelegte Laufbahn: Sie fördert Koordination und Geschicklichkeit. Kletterfelsen, eine Rutsche und ein Kletternetz bieten vielfältigen Spaß.

Dietmar Hopp Stiftung: 1,4 Milliarden Euro für gemeinnützige Organisationen und Projekte

Die Dietmar Hopp Stiftung unterstützt seit 1995 gemeinnützige Einrichtungen und Projekte in den Bereichen Medizin, Bildung, Soziales und Jugendsport in der Metropolregion Rhein-Neckar. Im Zeitraum zwischen 2014 und 2017 hatte die Stiftung in 19 Gemeinden, die aus 127 Bewerbern ausgewählt wurden, die Bewegungs- und Begegnungsanlagen „alla hopp!“ errichtet und sie anschließend den Kommunen geschenkt, die sie seitdem betreiben – darunter auch Heidelberg.

Die Dietmar Hopp Stiftung gehört zu den größten Privatstiftungen Europas. In den 30 Jahren seit ihrer Gründung sind insgesamt 1,4 Milliarden Euro gemeinnützigen Organisationen und Projekten in der Metropolregion Rhein-Neckar zugutegekommen.

