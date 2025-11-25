Heidelberg -Schauspiel „Immer nach Hause“ – F. Wiesel kehrt zurück

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Das Theater und Orchester Heidelberg freut sich auf die Rückkehr eines Regieteams mit besonders markanter Handschrift: am 5. Dezember 2025 um 20:00 Uhr feiert es im Zwinger 1 die Uraufführung des Schauspiels »Immer nach Hause« – eine Arbeit des Kollektivs F. Wiesel. Nachdem es in den vergangenen Spielzeiten bereits mit »Restworld« und »Die gleißende Welt« Heidelberger Erfolge feierte, kehrt das Duo (Hanke Wilsmann und Jost von Harleßem) nun mit der Adaption des gleichnamigen Romans von Ursula K. Le Guin zurück. Mithilfe aufsehenerregender Figuren und Skulpturen kombiniert F. Wiesel Objekttheater mit digitalen Erzählstrategien und Science-Fiction-Elementen.
