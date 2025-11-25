Heidelberg – Musik- und Singschule: Jugendkonzert der Orchesterpatenschaft Tutti Pro am 28. November

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Die Orchesterpatenschaft Tutti Pro zwischen den Heidelberger Philharmonikern und dem Jugendsinfonieorchester Heidelberg hat ein neues Konzertprojekt hervorgebracht. Das 1. Jugendkonzert des Heidelberger Theaters ist am Freitag, 28. November 2025, um 19 Uhr im Johannes-Brahms-Saal der Musik- und Singschule Heidelberg zu hören. In diesem Konzert können die Zuhörerinnen und Zuhörer die einzigartige Klangwelt der Blechblasinstrumente erleben. Dabei spielen die Blechbläserinnen und Blechbläser des Heidelberger Jugendsinfonieorchesters der Musik- und Singschule und des Philharmonischen Orchesters im Rahmen der Tutti-Pro-Orchesterpatenschaft gemeinsam an geteilten Pulten. Der weiche, runde, schmetternde Bläserklang erschallt durch Musik von Claude Debussy, Chris Hazell, Jean-François Michel – fehlen darf auch nicht Astor Piazzollas berühmter „Libertango“.
Quelle: Stadt Heidelberg
Zuletzt aktualisiert am 25. November 2025, 18:54