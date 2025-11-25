Heidelberg – Das UnterwegsTheater feiert seinen 37. Geburtstag in der HebelHalle mit der Uraufführung On the Fly von Jai Gonzales und anschließender Celebration Party mit DJ Nikos

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar – Zur Premiere am 5. Dezember sind die Schauspielerinnen Helga Karola Wolf und Dorothea Paschen als besondere Gäste mit auf der Bühne. Festredner ist Lothar Binding. Zur zweiten Vorstellung am 6. Dezember spielt der Pianist Vitalii Kyianytsia.
„On the Fly“ ist eine Hommage an die Tanzkunst und die freie Theaterarbeit. Das Stück zelebriert Leichtigkeit als eine Haltung, die sich der eigenen Kraft bewusst ist und ihr Nahrung gibt, indem sie in Bewegung bleibt. „On the Fly“ beschreibt ein Lebensgefühl ohne festen Boden unter den Füßen, voller Hochgefühle und Fallhöhe, ohne Autopilot, aber im vollen Vertrauen auf die Mannschaft.
Gemeinsam mit den Tänzer*innen Stavros Apostolatos, Neve Arbel, Nikos Grigoriadis, Hsin-I Huang, Yu-Yuan Huang und Shih-Ping Lin startet Choreographin Jai Gonzales ins Offene, überwindet die Schwerkraft, begegnet Gegenwind und erkennt Rückenwind. Grenzen werden überflogen, um in der scheinbar unendlichen Weite die konkreten Möglichkeiten zu erfassen und Neues zu gestalten.
Die Stücke des UnterwegsTheaters sind gelebte Utopien, offenherzig und gleichzeitig konzentriert auf das Wesentliche, entstanden aus Arbeitsprozessen, in denen Reflexion stets mit Machen verbunden ist.
1988 haben die Tänzerin Jai Gonzales und der ausgebildete Akrobat Bernhard Fauser nicht lange nach günstigen Startbedingungen gesucht, sondern losgelegt mit Tanzstücken, die international Anerkennung fanden, und mit dem Ausbau einer Probebühne, auf der manche, heute weltweit tätigen Choreograph*innen erste eigene Stücke zeigten. Ein internationales Netzwerk wuchs und die ganze Stadt wurde immer wieder mit ARTORT im öffentlichen Raum eingebunden. Es folgten zahlreiche Kooperationen, darunter 2012 der Zusammenschluss mit dem Stadttheater als TANZAllianz, die Heidelberg zur deutschlandweit wahrgenommenen Tanzstadt machte.
On the Fly
von Jai Gonzales
Uraufführung
Freitag, 5. Dezember, 20 Uhr, HebelHalle, Premiere
mit den Schauspielerinnen Helga Karola Wolf und Dorothea Paschen
Grußwort von Lothar Binding, ehem. MdB
anschließend Geburtstagsfeier mit DJ Nikos
Zweite Vorstellung:
Samstag, 6. Dezember, 20 Uhr, HebelHalle, mit dem Pianisten Vitalii Kyianytsia
Choreographie Jai Gonzales in Zusammenarbeit mit dem UnterwegsTheater Ensemble
Tanz Stavros Apostolatos, Neve Arbel, Nikos Grigoriadis, Hsin-I Huang, Yu-Yuan Huang, Shih-Ping Lin
Licht Bernhard Fauser
Weitere Informationen und Tickets unter www.unterwegstheater.de
Foto: Günter Krämmer
Quelle: Unterwegstheater Heidelberg
Zuletzt aktualisiert am 25. November 2025, 16:19