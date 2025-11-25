  • /// METROPOLREGION RHEIN-NECKAR NEWS

25.11.2025, 14:10 Uhr

Heidelberg – Adventsparken im Parkhaus hip und im Heidelberg Congress Center – Von 9 bis 20 Uhr für 3 € parken

Adventsparken im Parkhaus hip. Foto: Stadtwerke Heidelberg
Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Die Stadtwerke Heidelberg Garagen bieten wieder ein Adventsparken an und schaffen damit zusätzlich vergünstigten Parkraum an den stark frequentierten Adventswochenenden. Neben dem Parkhaus hip (P20) gilt das Angebot in diesem Jahr erstmals auch für das Parkhaus im Heidelberg Congress Center (P21). Besucherinnen und Besucher können ihren PKW in einem der beiden Parkhäuser abstellen und von dort aus mit den öffentlichen Verkehrsmitteln in die Innenstadt fahren. Tickets für Bus und Bahn sind nicht im Parkticket enthalten.

Parken direkt am SNP Dome

An den Adventswochenenden gestaltet sich die Parkplatzsuche in der Heidelberger Innenstadt oft schwierig. Die Stadtwerke Heidelberg Garagen stellen daher zusätzlichen Parkraum im Parkhaus hip (P20) mit 671 PKW-Stellplätzen und zahlreichen E-Ladestationen auf sechs Ebenen im Heidelberg Innovation Park bereit, direkt neben dem SNP Dome. Wer an den Adventswochenenden zwischen Sonntag, dem 30. November, und Sonntag, dem 21. Dezember 2025 im Zeitraum von 9 bis 20 Uhr in das Parkhaus einfährt, kann dort für 3 € parken. Am Samstag, den 29. November, am Sonntag, den 7. Dezember, und am Sonntag, den 21. Dezember, kann das Adventsparken aufgrund von Heimspielen der MLP Academics nicht angeboten werden.

Das Angebot richtet sich an Parkplatzsuchende, die von Süden, zum Beispiel über die A5, anreisen möchten. Die Zufahrt zum Parkhaus erfolgt über die Caroline-Herschel-Straße 1. Die Haltestelle Innovation Park (hip) der Buslinie 33 liegt im Carl-Friedrich-Gauß-Ring. Eine Beschilderung von dort zum Parkhaus ist eingerichtet. Samstags verkehrt der Bus im 20-Minuten-, sonntags im 30-Minuten-Takt. Bis zum Bismarckplatz in Heidelberg dauert die Fahrt 15 Minuten.

Parken in unmittelbarer Nähe zum Heidelberger Hauptbahnhof

Weitere 300 Stellplätze gibt es im Parkhaus Heidelberg Congress Center (P21). Die Zufahrt erfolgt über die Goeppert-Mayer-Straße 1, direkt auf der Südseite des Heidelberger Hauptbahnhofs.

Der vergünstigte Adventstarif gilt an den Wochenenden von Samstag, den 29. November bis einschließlich Sonntag, den 21. Dezember 2025 – mit Ausnahme vom Nikolaussamstag, den 6. Dezember. An diesem Tag findet eine große Veranstaltung im Heidelberg Congress Center statt, für die alle Parkplätze benötigt werden.

Von dem Parkhaus aus ist die Heidelberger Innenstadt besonders schnell und bequem erreichbar: Die Buslinien 33 und 34 sowie die Straßenbahnlinie 26 fahren ab der Haltestelle Hauptbahnhof Süd in wenigen Minuten direkt ins Stadtzentrum bis zum Bismarckplatz. Die Entfernung zur Innenstadt beträgt nur etwa zwei Kilometer.

Pauschaler Tarif

Die Pauschale von 3 € gilt für alle, die zwischen 9 und 20 Uhr in eines der Parkhäuser einfahren. Wer vor 20 Uhr eingefahren ist und das Parkhaus erst nach 20 Uhr wieder verlässt, zahlt nur die Pauschale. Der reguläre Tarif greift für alle Einfahrten vor 9 Uhr, bzw. nach 20 Uhr. Tickets für den ÖPNV sind nicht im Parkticket enthalten.

Quelle: Stadtwerke Heidelberg

Zuletzt aktualisiert am 25. November 2025, 14:10

DIESE MELDUNG BITTE TEILEN UND WEITERLEITEN! DANKE!

  • >> News einsenden | >> Werbung schalten
    >> Medienservices | >> Über /// MRN-News.de

  • ORTSMELDUNGEN

    MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


    Ort auswählen und „Go“ drücken.o“ drücken.Ort auswählen und „Go“ drücken.

  • INSERAT
    Pfalzbau Ludwigshafen

    INSERAT
    Kuthan Immobilien

    INSERAT
    HAUCK KG Ludwigshafen
    INSERAT
    Edeka Scholz

    INSERAT
    VR Bank Rhein-Neckar
    INSERAT
    MRN-Shop.de

    INSERAT

  • INSERAT

    www.turm.restaurant

  • WEITERE AKTUELLE TOPMELDUNGEN

      Heidelberg – Das UnterwegsTheater feiert seinen 37. Geburtstag in der HebelHalle mit der Uraufführung On the Fly von Jai Gonzales und anschließender Celebration Party mit DJ Nikos

    • Heidelberg – Das UnterwegsTheater feiert seinen 37. Geburtstag in der HebelHalle mit der Uraufführung On the Fly von Jai Gonzales und anschließender Celebration Party mit DJ Nikos
      Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar – Zur Premiere am 5. Dezember sind die Schauspielerinnen Helga Karola Wolf und Dorothea Paschen als besondere Gäste mit auf der Bühne. Festredner ist Lothar Binding. Zur zweiten Vorstellung am 6. Dezember spielt der Pianist Vitalii Kyianytsia. INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote „On the Fly“ ist eine Hommage an die Tanzkunst und die ... Mehr lesen»

      • A61 / Kreuz Frankenthal – LKW kippt in Kurve um: Keine Verletzten, Verkehr nur kurz beeinträchtigt

    • A61 / Kreuz Frankenthal – LKW kippt in Kurve um: Keine Verletzten, Verkehr nur kurz beeinträchtigt
      Frankenthal / Metropolregion Rhein-Neckar – A61 / Metropolregion Rhein-Neckar – Am Dienstagnachmittag (25.11.2025) ist auf der A61 in Höhe des Kreuzes Frankenthal ein Lastwagen umgestürzt. Der 20-jährige Fahrer aus Tschechien wollte gegen 14:00 Uhr von der A61 kommend auf die A6 in Richtung Kaiserslautern abbiegen, verlor jedoch in der Kurve aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit die ... Mehr lesen»

      • Ludwigshafen – Angriff mit Schlagstock: Polizei sucht Zeugen

    • Ludwigshafen – Angriff mit Schlagstock: Polizei sucht Zeugen
      Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar – In der Saarlandstraße ist am Montagabend (24.11.2025) ein 37-jähriger Mann von einem unbekannten Täter mit einem Schlagstock angegriffen worden. Der Mann hatte gegen 18:40 Uhr ein Kiosk verlassen, als er plötzlich von dem Angreifer attackiert und dabei im Gesicht verletzt wurde. INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote Nach ersten Angaben befanden sich mehrere ... Mehr lesen»

      • Ludwigshafen – Versuchter Einbruch in Buchladen: Polizei sucht Zeugen

    • Ludwigshafen – Versuchter Einbruch in Buchladen: Polizei sucht Zeugen
      Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar – In der Maudacher Straße, nahe der Kreuzung zur Bozener Straße, haben Unbekannte versucht, in einen Buchladen einzudringen. Der Tatzeitraum liegt zwischen Freitagabend (21.11.2025, 18:00 Uhr) und Montagvormittag (24.11.2025, 10:30 Uhr). Nach bisherigen Erkenntnissen blieb es beim Versuch – die Täter gelangten nicht ins Innere des Geschäfts. INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote Die ... Mehr lesen»

      • Limburgerhof – Einbruch in Erdgeschosswohnung: Kriminalpolizei sucht Zeugen

    • Limburgerhof – Einbruch in Erdgeschosswohnung: Kriminalpolizei sucht Zeugen
      Limburgerhof / Metropolregion Rhein-Neckar – In Limburgerhof wurde am Montagnachmittag (24.11.2025) in eine Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses in der Albert-Einstein-Allee – in unmittelbarer Nähe zum Anhalter Weg – eingebrochen. Nach Angaben der Polizei verschafften sich bislang unbekannte Täter zwischen 15:15 Uhr und 18:00 Uhr Zugang zur Wohnung und entwendeten dabei Bargeld sowie Schmuck. INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote ... Mehr lesen»

      • Schifferstadt – Aktuell Feuerwehr im Einsatz

    • Schifferstadt – Aktuell Feuerwehr im Einsatz
      Rhein-Pfalz-Kreis – Schifferstadt / Metropolregion Rhein-Neckar – Aktuell kommt es zu einem Brand in einer Werkstatt in der Pechhüttenstraße 6 in Schifferstadt. Die Feuerwehr ist vor Ort und ist mit den Löscharbeiten zugange. Das Feuer ist unter Kontrolle. Es kommt aktuell noch zu einer starken Rauchentwicklung. Eine Gefahr für die anliegenden Bürger besteht zurzeit nicht. ... Mehr lesen»

      • Bammental – Weihnachtsmarkt am Kurpfalz-Internat für einen guten Zweck

    • Bammental – Weihnachtsmarkt am Kurpfalz-Internat für einen guten Zweck
      Bammental / Rhein-Neckar-Kreis / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Wenn alles wieder glitzert, dann ist Weihnachtsmarkt im Kurpfalz-Internat in Bammental. Erleben Sie am Donnerstag, den 18.12.2025, die stimmungsvolle Atmosphäre im Park des Internats mit weihnachtlichen Leckereien und Basteleien, liebevollen Geschenkideen, einem tollen Programm für Groß und Klein, der großen Weihnachtstombola und interessanten Internatsführungen. INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote Der ... Mehr lesen»

      • Mannheim – Oberbürgermeister Specht zur Vorzugsvariante der Neubaustrecke Mannheim-Karlsruhe

    • Mannheim – Oberbürgermeister Specht zur Vorzugsvariante der Neubaustrecke Mannheim-Karlsruhe
      Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar. Oberbürgermeister Specht zur Vorzugsvariante der Neubaustrecke Mannheim-Karlsruhe Die Deutsche Bahn hat bei einem Dialogforum am heutigen Montag, 24. November, erstmals eine Vorzugsvariante für die Führung der Neubaustrecke im Rahmen des Bahnprojekts Mannheim-Karlsruhe vorgestellt. Da jedoch weiterhin die relevanten Zugzahlprognosen des Bundes für 2040 fehlen, wird dabei zunächst nur der Bereich südlich ... Mehr lesen»

      • Kirchheimbolanden- Brand in Rettungswache: Explosion erschüttert Fahrzeughalle – hoher Sachschaden, keine Verletzten

    • Kirchheimbolanden- Brand in Rettungswache: Explosion erschüttert Fahrzeughalle – hoher Sachschaden, keine Verletzten
      Kirchheimbolanden / Worms , 24. November 2025 – In der Rettungswache Kirchheimbolanden ist am Montagmorgen ein Rettungstransportwagen (RTW) in Brand geraten. Der Vorfall ereignete sich gegen 7.15 Uhr in der Fahrzeughalle, wie die Polizeiinspektion Worms mitteilte. Verletzt wurde niemand, doch der Sachschaden fällt erheblich aus. INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote Nach bisherigen Ermittlungen entwickelte sich während der ... Mehr lesen»

      • Neustadt- Erstmeldung: Polizei- und Feuerwehreinsatz am Leibniz-Gymnasium Neustadt

    • Neustadt- Erstmeldung: Polizei- und Feuerwehreinsatz am Leibniz-Gymnasium Neustadt
      Neustadt a.d. Weinstraße / Metropolregion Rhein-Neckar. Heute Morgen, am Dienstag den 25.11.2025. kam es am Leibniz-Gymnasium in Neustadt an der Weinstraße zu einem Polizei- und Feuerwehreinsatz. Hintergrund ist eine im Schulgebäude bekannt gewordene Amokdrohung, an einer Toilettentür, die zu einer sofortigen Räumung der Schule führte. Das Gelände wurde durch Einsatzkräfte weiträumig abgesperrt. INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote ... Mehr lesen»

    >> ALLE TOPMELDUNGEN

  • MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


    Ort auswählen und „Go“ drücken.o“ drücken.

  • INSERAT

    INSERAT
    Wasserspass in den Schwimmbädern
    des Rhein-Pfalz-Kreises

    Wasserspass im Rhein-Pfalz-Kreis

    INSERAT

    IHK Ausbildungskampagne
    meine-ausbildung-in-deutschland.de

    INSERAT

    Zeller Recycling

    INSERAT
    Optik Adam
    www.optikadam.de

    INSERAT
    Kampfsport Fuchs
    www.Kampfsport-Fuchs.de

  • AKTUELLE VIDEOS

    >> MEHR VIDEOS

  • MRN-NEWS SOCIAL MEDIA

  • ALLE NEWS NACH DATUM

    November 2025
    M D M D F S S
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930

  • MRN-NEWS-INFO

    ÜBER /// MRN-NEWS
    Erfahren Sie mehr über die Geschichte und das Selbstverständnis von Metropolregion Rhein-Neckar News - Ihrem Nachrichtenportal für die Metropolregion.
    >> Weitere Informationen

    NEWS EINSENDEN
    Wir bieten allen Institutionen, Vereinen und Unternehmen der Metropolregion Rhein-Neckar, die Möglichkeit MRN-News.de als publizistische Plattform für öffentliche Mitteilungen und Bekanntmachungen zu nutzen. Gerne können Sie uns hierzu Ihre aktuellen und interessanten Nachrichten aus der Metropolregion jederzeit zur Veröffentlichung übermitteln.
    >> So geht's

    MEDIADATEN
    MRN-News ist mit insgesamt über 265.000 Meldungen sowie monatlich mehreren Millionen Seitenabrufen und mehr als rund 1 Mio. Einzelbesuchern eine der umfassendsten und bestbesuchten Onlineportale für Informationen und Nachrichten aus der Region.
    >> Mediadaten einsehen

    WERBEN AUF MRN-NEWS.DE
    Mit einer breitgestreuten und umfänglichen Leserschaft ist MRN-News.de, der ideale Ort für Ihre Werbeschaltung. Wir bieten Ihnen individuelle und multimediale Werbeformen für Ihre Zielgruppe.
    >> Jetzt informieren

    MEDIENSERVICES
    MRN-News ist nicht nur eine Online-Zeitung – MRN-News ist auch ein Mediendienstleister!
    Wir bieten viele Promotions- und Produktionsleistungen im Medienbereich – für Unternehmen, Institutionen, Veranstalter und alle Interessenten.
    >> Mehr hierzu

    WEITERES
    >> AGB
    >> Datenschutzerklärung
    >> Kontakt
    >> Impressum
    >> Startseite

  • Ihr Beitrag bei MRN-News.de

    Wenn Sie uns Nachrichten oder Events zur Veröffentlichung übermitteln möchten, können Sie dies direkt über unsere Website tun:

    >> News/Event einsenden

    Bei Fragen senden Sie einfach eine E-Mail an: info@mrn-news.de.

﻿

    • /// MRN-NEWS.de

      Nachrichten Startseite mit den aktuellsten Meldungen, Videos & Events.
      >> zur Startseite | >> aktuellste Schlagzeilen | >>Nachrichtenarchiv

    • MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


      Ort auswählen und „Go“ drücken.o“ drücken.

    • TOPMELDUNGEN

      Die wichtigsten und interessantesten Meldungen aus allen Themenbereichen.
      >> zu den aktuellen Topmeldungen

      FREIZEIT & KULTUR

      Veranstaltungshinweise, Eventberichte und Unterhaltungsmeldungen.
      >> zur Themenseite Freizeit & Kultur

      POLITIK & RECHT

      Aktuelles aus der kommunalen, regionalen und überregionalen Politik.
      >> zur Themenseite Politik & Recht

      WIRTSCHAFT & ENTWICKLUNG

      Aktuelles aus den Bereichen Industrie, Handwerk, Gewerbe, Regional- und Stadtentwicklung.
      >> zur Themenseite Wirtschaft & Entwicklung

      SPORT & FITNESS

      Aktuelles aus verschiedenen Sportarten und Berichte von Sportveranstaltungen.
      >> zur Themenseite Sport & Fitness

      POLIZEI & SICHERHEIT

      Meldungen über Kriminalität, Unfälle, Feuerwehreinsätze und Rettungsaktionen.
      >> zur Themenseite Polizei & Sicherheit

///MRN-News.de      
Datenschutz-Information

Diese Website benutzt Cookies, um die bestmögliche Nutzerfahrung zu kreieren. Cookies und Einstellungen werden in ihrem Browser gespeichert, um die Funktionalität der Website zu erweitern und mehr über das Nutzerverhalten zu erfahren. Wenn Sie Cookies ablehnen, stehen Ihnen eventuell einige Features nicht zur Verfügung.

Funktionale Cookies

Funktionale Cookies mit berechtigtem Interesse sind für den Betrieb der Website erforderlich, da Sie ansonsten auf einige Features oder die gesamte Seite nicht zugreifen können, bzw. deren Funktionalität nicht gewährleistet werden kann. Diese Cookies speichern im Normalfall keine weitergehenden persönlichen Daten und Ihre Daten werden nur zur Abwicklung ihrer Webabfragen verwendet. Funktionale Cookies sind zur Kommunikation zwischen Nutzern und Webserver notwendig.

Drittanbieter-Cookies

Diese Website nutzt Statistik-Tools, um weitestgehend anonymisierte Informationen zu Seitenaufrufen und Nutzerverhalten zu erfahren und unser Angobot für die Nuetzer zu verbessern.

Die Cookies werden von folgenden Anbietern gesetzt:
Statcounter.com