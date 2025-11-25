Heidelberg – Adventsparken im Parkhaus hip und im Heidelberg Congress Center – Von 9 bis 20 Uhr für 3 € parken

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Die Stadtwerke Heidelberg Garagen bieten wieder ein Adventsparken an und schaffen damit zusätzlich vergünstigten Parkraum an den stark frequentierten Adventswochenenden. Neben dem Parkhaus hip (P20) gilt das Angebot in diesem Jahr erstmals auch für das Parkhaus im Heidelberg Congress Center (P21). Besucherinnen und Besucher können ihren PKW in einem der beiden Parkhäuser abstellen und von dort aus mit den öffentlichen Verkehrsmitteln in die Innenstadt fahren. Tickets für Bus und Bahn sind nicht im Parkticket enthalten.

Parken direkt am SNP Dome

An den Adventswochenenden gestaltet sich die Parkplatzsuche in der Heidelberger Innenstadt oft schwierig. Die Stadtwerke Heidelberg Garagen stellen daher zusätzlichen Parkraum im Parkhaus hip (P20) mit 671 PKW-Stellplätzen und zahlreichen E-Ladestationen auf sechs Ebenen im Heidelberg Innovation Park bereit, direkt neben dem SNP Dome. Wer an den Adventswochenenden zwischen Sonntag, dem 30. November, und Sonntag, dem 21. Dezember 2025 im Zeitraum von 9 bis 20 Uhr in das Parkhaus einfährt, kann dort für 3 € parken. Am Samstag, den 29. November, am Sonntag, den 7. Dezember, und am Sonntag, den 21. Dezember, kann das Adventsparken aufgrund von Heimspielen der MLP Academics nicht angeboten werden.

Das Angebot richtet sich an Parkplatzsuchende, die von Süden, zum Beispiel über die A5, anreisen möchten. Die Zufahrt zum Parkhaus erfolgt über die Caroline-Herschel-Straße 1. Die Haltestelle Innovation Park (hip) der Buslinie 33 liegt im Carl-Friedrich-Gauß-Ring. Eine Beschilderung von dort zum Parkhaus ist eingerichtet. Samstags verkehrt der Bus im 20-Minuten-, sonntags im 30-Minuten-Takt. Bis zum Bismarckplatz in Heidelberg dauert die Fahrt 15 Minuten.

Parken in unmittelbarer Nähe zum Heidelberger Hauptbahnhof

Weitere 300 Stellplätze gibt es im Parkhaus Heidelberg Congress Center (P21). Die Zufahrt erfolgt über die Goeppert-Mayer-Straße 1, direkt auf der Südseite des Heidelberger Hauptbahnhofs.

Der vergünstigte Adventstarif gilt an den Wochenenden von Samstag, den 29. November bis einschließlich Sonntag, den 21. Dezember 2025 – mit Ausnahme vom Nikolaussamstag, den 6. Dezember. An diesem Tag findet eine große Veranstaltung im Heidelberg Congress Center statt, für die alle Parkplätze benötigt werden.

Von dem Parkhaus aus ist die Heidelberger Innenstadt besonders schnell und bequem erreichbar: Die Buslinien 33 und 34 sowie die Straßenbahnlinie 26 fahren ab der Haltestelle Hauptbahnhof Süd in wenigen Minuten direkt ins Stadtzentrum bis zum Bismarckplatz. Die Entfernung zur Innenstadt beträgt nur etwa zwei Kilometer.

Pauschaler Tarif

Die Pauschale von 3 € gilt für alle, die zwischen 9 und 20 Uhr in eines der Parkhäuser einfahren. Wer vor 20 Uhr eingefahren ist und das Parkhaus erst nach 20 Uhr wieder verlässt, zahlt nur die Pauschale. Der reguläre Tarif greift für alle Einfahrten vor 9 Uhr, bzw. nach 20 Uhr. Tickets für den ÖPNV sind nicht im Parkticket enthalten.

Quelle: Stadtwerke Heidelberg

Zuletzt aktualisiert am 25. November 2025, 14:10