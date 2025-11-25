Frankenthal – Weihnachtsmarkt offiziell eröffnet

Frankenthal / Metropolregion Rhein-Neckar. Am Montagabend wurde der Weihnachtsmarkt in Frankenthal offiziell durch den Oberbürgermeister Dr. Nicolas Meyer eröffnet. Er wurde auf der Bühne von „Miss Strohhut“ Larissa Kießling und von Bürgermeister Bernd Knöppel begleitet.



Für die musikalische Eröffnung sorgten die „Weihnachtswichtel“ vom Albert-Einstein-Gymnasium in Frankenthal sowie die Grundschüler der Pestalozzi-Schule in Frankenthal.

Der Frankenthaler Weihnachtsmarkt findet vom Montag 24. November bis zum Montag 29. Dezember 2025 auf dem Rathausplatz und dem Kornmarkt von 11 bis 21 Uhr täglich statt.



Auf dem Frankenthaler Weihnachtsmarkt auf dem Rathausplatz und dem Kornmarkt gibt es Kunsthandwerk und Aktionsbuden mit wärmendem Glühwein, Crêpes, Bratwurst sowie Reibekuchen.

Weitere Informationen rund um den Frankenthaler Weihnachtsmarkt gibt es auf www.frankenthal.de/weihnachtsmarkt und www.facebook.com/stadtfrankenthal.

Dauer : vom 24. November bis 29. Dezember 2025 (täglich von 11 bis 21 Uhr geöffnet). Über Weihnachten ist der Weihnachtsmarkt vom 24. bis 26. Dezember kurz geschlossen.

Adresse : Rathausplatz Frankenthal, Rathausplatz, 67227 Frankenthal

Text und Fotos von Michael Sonnick

Zuletzt aktualisiert am 25. November 2025, 19:33