„Die Heidelberger“ – Starke Leistungen verdient gewürdigt!

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Bei der Prüfungsbestenfeier der IHK Rhein-Neckar wurden 130 herausragende Absolventinnen und Absolventen der beruflichen Aus- und Fortbildung geehrt, erstmals im Heidelberg Congress Center. Darunter 14 Landes- und sechs Bundesbeste.

Die Veranstaltung hat erneut gezeigt, welchen hohen Stellenwert die duale Ausbildung für unsere Region hat. Gleichzeitig wurde deutlich: Moderne Berufsschulen und schnellere Aktualisierungen der Ausbildungsordnungen sind notwendig, um den Anforderungen von Digitalisierung, KI und Nachhaltigkeit gerecht zu werden.

Wir setzen uns dafür ein, dass wir die berufliche Bildung vor Ort stärken, gemeinsam mit Betrieben, Schulen und allen, die sich für den Nachwuchs engagieren.

Quelle: „Die Heidelberger“ Gemeinderatsfraktion

Zuletzt aktualisiert am 25. November 2025, 19:15