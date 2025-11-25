„Die Heidelberger“ – Sparen mit Verantwortung – unsere Haltung als Fraktion



Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Schon vor Jahren haben wir deutlich gemacht: Heidelberg muss sparsamer wirtschaften. Nicht aus Panik, sondern aus gesundem Menschenverstand. Wir stehen für eine Politik, die umsichtig, nachhaltig und nah an den Bedürfnissen der Menschen in Heidelberg ist. Wir planen langfristig, setzen Prioritäten und verzichten bewusst auf Ausgaben, die nicht nötig sind. Angesichts der aktuellen Haushaltslage zeigt sich, wie wichtig diese Haltung ist. Ein konkretes Beispiel: Wir haben 15 % unseres Fraktionsbudgets eingespart und zurückgezahlt – das entspricht der Sparvorgabe, die auch die Verwaltung bekommen hat. Für uns ist das selbstverständlich. Politik bedeutet für uns, sparsam und verantwortungsvoll mit den Mitteln der Stadtgesellschaft umzugehen. Jeder Euro, der von uns nicht ausgegeben wird, kann aktuell an anderer Stelle sinnvoll eingesetzt werden – etwa für soziale Projekte, Bildung, Kultur oder die Unterstützung von Vereinen. Wir machen Politik mit Augenmaß: sachlich, verlässlich und im Sinne der Stadtgesellschaft. So schaffen wir Vertrauen und zeigen, dass Sparsamkeit nicht Verzicht bedeutet, sondern die Grundlage für eine nachhaltige und gerechte Stadtentwicklung ist.

Quelle: „Die Heidelberger“ Gemeinderatsfraktion

Zuletzt aktualisiert am 25. November 2025, 19:10