Bammental – Weihnachtsmarkt am Kurpfalz-Internat für einen guten Zweck

Bammental / Rhein-Neckar-Kreis / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Wenn alles wieder glitzert, dann ist Weihnachtsmarkt im Kurpfalz-Internat in Bammental. Erleben Sie am Donnerstag, den 18.12.2025, die stimmungsvolle Atmosphäre im Park des Internats mit weihnachtlichen Leckereien und Basteleien, liebevollen Geschenkideen, einem tollen Programm für Groß und Klein, der großen Weihnachtstombola und interessanten Internatsführungen.

Der Weihnachtsmarkt im Kurpfalz-Internat – ein Erlebnis für die ganze Familie – alle Einnahmen zugunsten des Kinderhospizes „Sterntaler e.V.“ in Mannheim und des „Malteser Hilfsdienst e.V. – Geburtsklinik Bethlehem“.

Quelle: Kurpfalz-Internat gemeinnützige BetriebsGmbH

Zuletzt aktualisiert am 25. November 2025, 14:04