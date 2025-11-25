Bad Dürkheim – „Dürkheimer Advent 2025: Vier Wochenenden Adventszauber in der Bad Dürkheimer Innenstadt.



Bad Dürkheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Vom 28. November bis 21. Dezember 2025 feiert Bad Dürkheim an allen vier

Adventswochenenden die (vor-)weihnachtliche Zeit und lädt zum romantischen

Adventsmarkt in der Innenstadt ein.

Kleine und große Freunde der Weihnachtszeit können in Bad Dürkheim ein wahres

Winterwunderland erleben: mit großen Augen den Lichterglanz im Oberen Kurpark

bewundern, an einer spannenden Partie Eisstockschießen teilnehmen, sich in

gemütlicher Atmosphäre am Lagerfeuer auf dem Römerplatz aufwärmen und den

würzig-fruchtigen Geschmack der winterlichen Heißgetränke genießen – Was

Schöneres könnte man sich zur Adventszeit wünschen?

„Ich freue mich sehr auf den diesjährigen Dürkheimer Advent, der uns mit vielen

stimmungsvollen Momenten begleiten wird. Es gibt wieder viel zu erleben – von einem

weihnachtlichen Live-Hörspiel über den geselligen Glühschoppen bis hin zum Winter-

Kinder-Fest und vielfältigen Adventskonzerten“, teilt Bürgermeisterin Natalie

Bauernschmitt mit. „Diese besondere Zeit lädt uns ein, innezuhalten, gemeinsam zu

genießen und die Vorfreude auf Weihnachten zu teilen. Ich wünsche allen Bürgerinnen

und Bürgern sowie unseren Gästen eine schöne Vorweihnachtszeit und erholsame

Adventstage.“



Öffnungszeiten zum Dürkheimer Advent.

Freitags von 16 bis 21 Uhr, samstags von 12 bis 21 Uhr, sonntags von 12 bis 20 Uhr. Ab

dem zweiten Adventswochenende zusätzlich donnerstags von 16 bis 21 Uhr. Es gilt zu

beachten, dass donnerstags ausschließlich die Stände auf dem Römer- und Stadtplatz

geöffnet sind.

Änderungen auf dem Gelände.

Das Angebot auf dem Stadtplatz erweitert sich um einen Schubkarchstand (Glühwein-

Ausschank) sowie den Imbiss-Stand „Golden Crispy Balls“ (frittierte Milchreisbällchen).

Adventsgelände.

Teil des gesamten Adventsgeländes sind der Römer- und Stadtplatz mit diversen

Gastronomiebetrieben und drei Schubkarchständen, Feuerstelle und Wunschbaum, die

Weinstraße Nord bis zum Ludwigsplatz mit der Eisstockbahn und weiteren

Gastronomieständen sowie der Obere Kurpark mit der Weihnachtsmanufaktur (Kunst-

und Handwerkermarkt), der einzigartigen Pfälzer Krippe sowie der zauberhaften

Lichtinstallationen.

Weihnachtsmanufaktur.

Wem der Sinn nach einem Bummel steht, der sollte dem Kunst- und Handwerkermarkt

im Oberen Kurpark einen Besuch abstatten. Der auch Weihnachtsmanufaktur genannte

Markt bietet eine Vielzahl von Unikaten, die größtenteils aus eigener Produktion der

Ausstellerinnen und Aussteller stammen. Die Weihnachtsmanufaktur lädt zum

gemütlichen Stöbern und Einkaufen ein und ist freitags von 16 bis 21 Uhr, samstags von

12 bis 21 Uhr sowie sonntags von 12 bis 20 Uhr geöffnet.

Ob handgestrickte Artikel, funkelnder Edelsteinschmuck, wohlriechende Wachskerzen,

gedrechselte Holzprodukte oder italienische Feinkost – hier findet jeder Adventsgast

etwas Besonderes für die Festtage und die bevorstehende Bescherung! Ein Besuch des

Dürkheimer Advents lohnt sich immer, denn die Marktbeschickerinnen und

Marktbeschicker wechseln wöchentlich und sorgen so für ein abwechslungsreiches

Angebot.



Gastronomisches Angebot.

Für das leibliche Wohl ist an allen Veranstaltungstagen ebenfalls bestens gesorgt. Das

kulinarische Angebot reicht von Flammlachs über Lángos bis hin zu süßen Leckereien

wie Crêpes und frittierten Milchreisbällchen. Besten würzigen Glühwein der Bad

Dürkheimer Weingüter und wohlig-wärmenden Kinderpunsch gibt es in diesem Jahr

auch wieder bei ausgewählten Ständen auf dem Ludwigsplatz, dem Oberen Kurpark, der

Weinstraße Nord sowie den Weihnacht-Schubkarchständen auf dem Römerplatz, die

von 45 Bad Dürkheimer Vereinen und Einrichtungen betrieben werden. Wem statt

Glühwein eher nach Glühbier ist, findet dieses auf dem Ludwigsplatz.

Kunsthandwerkermarkt und Kunst-Adventsmarkt.

Nicht nur die Weihnachtsmanufaktur, sondern auch die Innenstadt mit ihrer funkelnden

Weihnachtsbeleuchtung, den Kunstmärkten und den zahlreichen Geschäften, die bis in

die Abendstunden geöffnet sind, machen das Einkaufen und die Suche nach

Weihnachtsgeschenken in der Adventszeit zu einem besonderen Erlebnis.

Handgefertigte Produkte des Hobbykreises Bad Dürkheim können am ersten

Adventswochenende um 14 Uhr (Freitag) sowie um 11 Uhr (Samstag und Sonntag) im

Dürkheimer Haus bestaunt und erworben werden. An allen vier Adventswochenenden

findet ebenfalls der Kunst-Adventsmarkt des Kunstvereins Bad Dürkheim im Hans-Pfau-

Haus (Römerstraße 23) statt. Dieser öffnet jeweils von 17 bis 19 Uhr.

Musikalisches Angebot.

Weihnachtliche Klänge und sanfte Gesänge versüßen den Aufenthalt in der Bad

Dürkheimer Innenstadt. Für die musikalische Unterhaltung sorgen unter anderem

Ensembles der städtischen Musikschule und der Stadtkapelle Bad Dürkheim. Mit von der

Partie sind außerdem die Mundart-Band „Woifeschdkänisch“, die mit „Woinacht mit’m

Woifeschdkänisch“ ungewöhnlich sanft-weihnachtliche Töne erklingen lässt, der A-

cappella-Pop- und Jazzchor „VokalGenial“ sowie die Concertinos, die mit ausgewählten

Musikstücken auf ihren kunstvollen Drehorgeln für einen Hauch Nostalgie sorgen.

Kulturelles Angebot.

Märchenklang und Filmzauber verschmelzen am 7. Dezember im Dürkheimer Haus,

wenn Schauspieler Thomas Nicolai den Filmklassiker „Drei Haselnüsse für

Aschenbrödel“ durch eine Darstellung der Original-Dialoge zum Leben erweckt,

während Robert Neumann die unvergessliche Musik von Karel Svoboda live interpretiert

– Ein Abend voller Nostalgie, Romantik und Weihnachtsmagie.

Alles Wichtige zum Live-Hörspiel: „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“

Datum: 7. Dezember 2025

Uhrzeit: Beginn um 19 Uhr

Veranstaltungsort:

Dürkheimer Haus, Kaiserslauterer Str. 1, 67098 Bad Dürkheim

Ticketinformationen: https://bad-duerkheim.reservix.de/p/reservix/event/2372762

Literarischer Glühschoppen.

Am 18. Dezember um 18 Uhr findet der Literarische Glühschoppen in der Jurte auf dem

Römerplatz mit verschiedenen Literaten rund um Berti Senft statt.



Besonderes für Kinder.

Am 28. November geht es direkt mit einem der Höhepunkte des Kinderprogramms los:

Um 16 Uhr schaut Autor Markus Orths in der Stadtbücherei Bad Dürkheim vorbei und

liest aus seiner Publikation „Crazy Family“ vor. Der Eintritt ist kostenlos, um Anmeldung

wird jedoch gebeten. Kontakt: stadtbuecherei.verwaltung@bad-duerkheim.de

Die Nikolaus-Stiefelaktion des Gewerbevereins findet am 29. November ab 13 Uhr statt.

Im Rahmen dieser Aktion können Eltern und Kinder ihre Stiefel bis 15 Uhr in der Jurte auf

dem Römerplatz abgeben. Ab dem 2. Dezember können die Kinder diese dann in den

weihnachtlich geschmückten Schaufenstern der Innenstadt suchen.

In der Jurte auf dem Römerplatz wird am 29. und 30. November sowie am 4. Dezember

gebastelt und gewerkelt.

Neu in diesem Jahr: das weihnachtliche Vorlesen der Stadtbücherei Bad Dürkheim in der

Jurte am 5. und 19. Dezember. Vorgelesen wird jeweils ab 18 Uhr. Das weihnachtliche

Bilderbuchlesen findet hingegen am 11. Dezember um 16 Uhr im Kulturzentrum Haus

Catoir statt.

Die Offene Kreativ-Werkstatt feiert am 6. und 7. Dezember ihr beliebtes Winter-Kinder-

Fest im Kulturzentrum Haus Catoir. Los geht es an beiden Tagen ab 13 Uhr.

Am 12. Dezember sorgt die Hexe Wackelzahn im Kulturzentrum Haus Catoir für

Weihnachtsmagie. Die Vorstellungen von „Die Hexe Wackelzahn feiert Weihnachten“

um 10 Uhr und 17 Uhr sind bereits ausverkauft. Tickets für die Vorstellung um 15 Uhr gibt

es bei der Tourist-Information Bad Dürkheim (ohne zzgl. Systemgebühren) sowie online

unter https://bad-duerkheim.reservix.de/events?q=Hexe+Wackelzahn

Zum Stadtmuseum-Workshop „Malen und Schreiben wie im Mittelalter“ am 21.

Dezember um 15 Uhr sind alle Kinder und Erwachsenen in der Jurte herzlich willkommen.

Nach der kreativen Arbeit haben alle, die Lust auf Singen und Naschen haben, die

Möglichkeit, mit den Dürkheimer Pfadfindern vom „Stamm Salier“ auf dem Römerplatz

am wärmenden Lagerfeuer Stockbrot zu backen.

Im Kulturzentrum Haus Catoir kann außerdem wieder der „Kultur-Weihnachtsbaum”

bewundert werden. Jede Woche gibt es dort Weihnachtsgeschichten, Bastelanleitungen,

Weihnachtslieder, Gedichte und vieles mehr zum Mitnehmen.

(Un-)erzählte Lebensgeschichten zur Weihnachtszeit. Gesichter und Geschichten hinter

der Migration.

Am 6. und 7. Dezember findet jeweils um 13 Uhr in der Jurte auf dem Römerplatz die

Veranstaltung „(Un-)erzählte Lebensgeschichten zur Weihnachtszeit. Gesichter und

Geschichten hinter der Migration” des Migrationsbeirats Bad Dürkheim statt. An diesen

beiden Nachmittagen erzählen Bürgerinnen und Bürger der Stadt Bad Dürkheim mit

Migrationshintergrund ihre bewegenden und motivierenden Lebensgeschichten und

teilen emotionale Momente aus den unterschiedlichsten Stationen ihres Werdegangs.

Salziges Erlebnis im Oberen Kurpark.

Am ersten Adventswochenende baut der Förderverein Gradierbau e.V. einen eigenen

Stand sowie ein Siedegestänge auf, an welchem live präsentiert, wie die Salzherstellung

erfolgt. Da das Salz für die Entwicklung der Stadt Bad Dürkheim, und der Gradierbau (die

Saline) für das Kur- und Heilwesen eine wesentliche Rolle spielten und weiterhin spielen,

gibt es am Informationsstand des Fördervereins auch einiges Wissenswertes zu

erfahren.

Faire Stadtschokolade – Die Winteredition 2025.

Pünktlich zum Beginn der Adventszeit kehrt die Winteredition der fairen Stadtschokolade

zurück! Die Winteredition „Bio Chocolat – Salty Caramel“ ist in ausgewählten

Geschäften wie dem Leprima Biomarkt, dem Weltladen, der Tourist-Information, dem

Stadtmuseum und im Pfalzmuseum zum Preis von 4,20 Euro erhältlich. Zur Advent-

Eröffnung am 28. November wird die faire Stadtschokolade am Informationsstand des

Fördervereins Gradierbau e.V. zum Probieren angeboten.

Das Thema der Weihnachtsedition lautet „Die Schlosskirche. Schauplatz einer der

größten Heldentaten der Bad Dürkheimer Geschichte.“

Das Fotomotiv der Schlosskirche von Steffi Eckfelder ist eines der beiden Siegerfotos aus

dem Fotowettbewerb der Stadt Bad Dürkheim anlässlich des 10-jährigen Jubiläums als

Fairtrade-Stadt. Die Schlosskirche ist aus der Froschperspektive fotografiert und

fokussiert das Kirchenfenster über dem Haupteingang sowie den Kirchturm. Der 1866 im

spätgotischen Stil erneuerte Kirchturm und das Radfenster sind original eingefärbt,

während der restliche Bereich des Fotomotivs in schwarz-weiß bearbeitet wurde.

Quelle: Stadtverwaltung Bad Dürkheim

Zuletzt aktualisiert am 25. November 2025, 21:40