A61 / Kreuz Frankenthal – LKW kippt in Kurve um: Keine Verletzten, Verkehr nur kurz beeinträchtigt

Frankenthal / Metropolregion Rhein-Neckar – A61 / Metropolregion Rhein-Neckar – Am Dienstagnachmittag (25.11.2025) ist auf der A61 in Höhe des Kreuzes Frankenthal ein Lastwagen umgestürzt. Der 20-jährige Fahrer aus Tschechien wollte gegen 14:00 Uhr von der A61 kommend auf die A6 in Richtung Kaiserslautern abbiegen, verlor jedoch in der Kurve aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der LKW kippte daraufhin in den angrenzenden Grünstreifen.

Verletzt wurde niemand. Dank des schnellen Zusammenspiels zwischen Einsatzkräften und der Autobahnmeisterei Ludwigshafen konnten die Verkehrsbehinderungen gering gehalten werden. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 10.000 Euro geschätzt.

MRN-News hält Sie über die Verkehrslage in der Region auf dem Laufenden.

Quelle: Autobahnpolizei Ruchheim / MRN-News

Zuletzt aktualisiert am 25. November 2025, 15:26