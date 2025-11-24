Wiesloch – Betrunkener Autofahrer prallt gegen Mauer

Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Sonntagabend meldete eine Zeugin einen Mazda, der mitten auf der Fahrbahn in der Schillerstraße stehen würde. Eine Polizeistreife suchte daraufhin die Örtlichkeit auf und konnte das Fahrzeug sowie dessen 39-Jährigen Fahrer vor Ort ausfindig machen. Der 39-Jährige war gerade dabei, sein Fahrzeug am Fahrbahnrand zu parken. Als die Beamten den Mann sodann einer Verkehrskontrolle unterzogen, konnten sie deutlichen Alkoholgeruch feststellen. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von über 2,2 Promille. Ein weiteres Streifenteam konnte an dem Mazda frische Unfallspuren feststellen. Der Unfallort hierzu konnte unweit des Kotrollortes ausgemacht werden. An einer Mauer konnten Teilstücke vom Heckscheinwerfer des Mazda aufgefunden werden. Ob die Mauer durch den Aufprall beschädigt wurde, ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Der 39-Jährige musste die Beamten auf das Polizeirevier begleiten und eine Blutprobe abgeben. Sein Führerschein sowie der Fahrzeugschlüssel wurden einbehalten. Der Mann sieht nun einer Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs unter Alkoholeinfluss entgegen. Die Höhe des gesamten Sachschadens ist Gegenstand der derzeitigen Ermittlungen.

Quelle: Polizeipräsidium Mannheim

Zuletzt aktualisiert am 24. November 2025, 15:17