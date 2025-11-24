Speyer – Kostenfreie Rikschafahrten durch das festlich geschmückte Speyer in der Adventszeit

Speyer / Metropolregion Rhein-Neckar – In Zusammenarbeit mit ehrenamtlichen Fahrerinnen und Fahrern werden kostenfreie Rikschafahrten durch das winterlich beleuchtete Stadtgebiet angeboten. Die Fahrten ermöglichen insbesondere älteren Menschen sowie Personen mit eingeschränkter Mobilität eine behutsame, barrierearme Teilnahme am adventlichen Stadtgeschehen.

Die gemütlichen Ausfahrten – auf Wunsch vom eigenen Zuhause oder von dem Seniorenheim ausgehend – führen bis zum Rhein oder Weihnachtsmarkt. Warme Decken sorgen für eine angenehme und behagliche Fahrt in der Vorweihnachtszeit.

Darüber hinaus werden montags spezielle Fahrten zum und über den Friedhof angeboten.

Eine telefonische Anmeldung ist erforderlich und kann telefonisch über Gottfried Schüle unter 0176 80608743 erfolgen.

Bild: © Stadt Speyer

Quelle: Stadt Speyer

Zuletzt aktualisiert am 24. November 2025, 15:48