24.11.2025, 23:10 Uhr

Sinsheim – KLIMA Forum: Agri-PV in Fürfeld – Pilotprojekt im Kraichgau

Sinsheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Am 3. Dezember von 19 bis 21 Uhr wird beim letzten KLIMA Forum des Jahres in der Klima Arena in Sinsheim ein wegweisendes Agri-Photovoltaik-Projekt aus Bad Rappenau-Fürfeld vorgestellt. Die Anlage ist die erste ihrer Art im Kraichgau und verbindet landwirtschaftliche Nutzung mit der Erzeugung von Solarstrom.

Bei der Veranstaltung berichten die zentral Beteiligten über Erfahrungen, technische Aspekte und Perspektiven für Landwirtschaft und Energiewende:

· Michael von Gemmingen, Landwirt – Praxiserfahrungen aus seinem Betrieb

· Daniel Knoll, Projektentwickler – Technik, Potenziale und rechtlicher Rahmen

· Florian Oeß, BürgerEnergieGenossenschaft Kraichgau eG – Rolle der Bürgerenergie

Im Anschluss folgt eine moderierte Fragerunde. Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung nicht erforderlich. Veranstaltungsort ist das 1. OG der KLIMA ARENA.

Weitere Informationen unter: www.klima-arena.de/events

Quelle: Klimastiftung für Bürger

Zuletzt aktualisiert am 24. November 2025, 23:10

