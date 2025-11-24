Neckar-Odenwald-Kreis – IHK StarterCenter-Termine im Dezember 2025

Mannheim / Neckar-Odenwald-Kreis / Metropolregion Rhein-Neckar – Das StarterCenter der Industrie- und Handelskammer (IHK) Rhein-Neckar lädt Gründer und Unternehmensnachfolger zu folgendem Termin ein: „Basisinformation Existenzgründung zum grundsätzlichen Überblick“ am 29. Januar 2025 in Adelsheim (Anmeldung unter www.ihk.de/rhein-neckar/basisinfo-nok erforderlich).

Weitere Termine im IHK StarterCenter vor Ort in Mosbach sind:

• Rechtssprechstunde: 12. Dezember 2025 (Anmeldeschluss: 5. Dezember 2025)

• Betriebswirtschaftliche Beratung zu Themen wie Businessplan und Konzept: 17. Dezember 2025 (Anmeldeschluss: 10. Dezember 2025)

• Finanzierungssprechtag für Gründungen, Übernahmen und Projekte am 18. Dezember 2025 (zusammen mit der L-Bank und der Bürgschaftsbank, Anmeldeschluss: 13. Dezember 2025)

Eine Anmeldung zu diesen kostenfreien Veranstaltungen ist erforderlich. Anmeldung unter 06261 9249-0 oder www.ihk.de/rhein-neckar/sprechstunden-startercenter

Quelle: Industrie- und Handelskammer Rhein-Neckar

Zuletzt aktualisiert am 24. November 2025, 12:55