Mutterstadt – Interessantes über Hans Christian Andersen beim Frühstücksbüfett

Mutterstadt / Metropolregion Rhein-Neckar – Schon zu Lebzeiten international bekannt, auch mit Kontakten zu bekannten Persönlichkeiten seiner Zeit, schuf der dänische Dichter Hans Christian Andersen (*1805 +1875) in der Gattung der Märchenerzähler einen eigenen Kosmos und stilisierte in seiner Biografie in ähnlicher Weise seinen Werdegang vom armen Schustersohn zum berühmten Schriftsteller für die Nachwelt.

Am vergangenen Samstag präsentierte die Musikwissenschaftlerin Dr. Anja Pohsner beim Büfett im Frühstücks-Hotel Ebnet in Mutterstadt diese Welt des bekanntesten Dichters und Schriftstellers Dänemarks, der vor 150 Jahren gestorben ist. Interessantes aus seinen Erzählungen, Informationen über sein Familienleben, Anekdoten und Auszüge aus eher unbekannten Werken Andersens trug sie den 35 Gästen dieser Lesung vor. Musikalisch dazu passend begleitete sie die Lebensgeschichte Andersens mit Harfenklängen.

Die Gäste erfuhren auch noch, dass der Multitalentierte bei seinen Hobbys hohe Standards sowohl in den bildenden Künsten mit Collagen, Skizzen Fächermalerei, als auch in der Botanik setzte. Auszüge aus seinen Reiseberichten mit Begegnungen mit Land und Leuten rundeten dieses „märchenhafte Frühstück“ ab.

Text: Volker Schläfer / Bild: v.l.n.r. Claudia Metzger, Jürgen Ebnet, Dr. Anja Pohsner

Zuletzt aktualisiert am 24. November 2025, 14:26