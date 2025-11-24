Mosbach – Glätteunfall an der Diedesheimer Steige

Mosbach/Neckar-Odenwald-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Am frühen Montagmorgen geriet ein Hyundai auf der Steige in Diedesheim ins
Schlittern. Gegen 4:15 Uhr gelang es dem 25-jährigen Fahrer nicht sein Fahrzeug unter Kontrolle zu bringen. Der Hyundai kam in der Folge nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine Ampel und gegen einen Streukasten. Am Pkw entstand Totalschaden in Höhe von circa 15.000 Euro, verletzt wurde niemand.
Quelle: Polizeipräsidium Heilbronn
Zuletzt aktualisiert am 24. November 2025, 10:42